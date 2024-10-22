Доллар и евро резко подорожали: сколько стоит иностранная валюта

Курс в валют в Украине изменился - доллар и евро выросли в цене.

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Доллар и евро резко подорожали/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Доллар и евро подорожали на 5 копеек по сравнению с предыдущими днями

Цена на доллар по состоянию на 22 октября составляет 41,50 грн., на евро - 45,35 грн.

В Украине подорожали доллары и евро. По состоянию на вторник, 22 октября, средний курс продажи доллара в нашем государстве составляет 41 гривну 50 копеек, а курс евро составляет 45 гривен 35 копеек.

Доллар и евро подорожали по сравнению с курсом, который был в предыдущие дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга 22 октября.

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Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 41,50 гривны. Курс евро вырос также на 5 копеек и сейчас составляет 45,35 гривны.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,05 гривны, а евро - по 44,55 гривны.

На межбанке доллар США находится на уровне 41,34-41,36 грн/доллар (купля-продажа) - отмечается рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на иностранную валюту в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что НБУ хочет изменить подход к установлению валютного курса - стало известно, что изменится. На сегодня действует две корзины - для ежедневного и ежемесячного установления.

Также стало известно, "подскочит" ли курс доллара в ноябре - украинцам сказали, к чему готовиться. Сейчас Госстат фиксирует ускорение инфляции в Украине.

Напомним, эксперт сказал, что будет с курсом до конца года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас. Курс доллара и евро в Украине в декабре 2024 года вырастет. Украинцам стоит хранить свои сбережения в валюте, отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. По его словам, гривну не стоит рассматривать как долго- и даже среднесрочный инструмент для сохранения стоимости.

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