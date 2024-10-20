Космические цены на продукты: популярные овощи "взлетят" в стоимости уже в ноябре

Только дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос людей, могут остановиться в цене.

https://glavred.info/economics/kosmicheskie-ceny-na-produkty-populyarnye-ovoshchi-vzletyat-v-stoimosti-uzhe-v-noyabre-10606946.html Ссылка скопирована

Рост цен на отдельные категории продуктов будет зависеть от многих факторов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Цены на продукты в Украине растут с каждым месяцем, однако в ноябре ожидается настоящий "бум" на отдельные категории товаров. Об этом Главреду рассказали эксперты.

Экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин отметил, что повлияет на рост цен в следующем месяце увеличение инфляции.

"Самые дешевые цены у нас в августе-сентябре. Потом все растет в цене - это видно по овощам борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене - это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", - подчеркнул он.

видео дня

Поэтому за последний год мясо почти не выросло в цене, а яйца вообще подешевели из-за проблем с экспортом за границу. Чего не скажешь о продуктах массового употребления, таких как хлеб или овощи.

Кто такой Олег Пендзин? Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Например, картофель вырос в цене уже почти на 70%, а борщевая группа на 40-45%. В дальнейшем сложно спрогнозировать, насколько вырастут в стоимости эти продукты. Все будет зависеть от макроэкономического финансирования и стабильности гривны относительно доллара и евро.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук уточнил, что из-за роста цен на овощи, их будут закладывать на хранение. Будет влиять и фактор сезонности, причем не только на овощи, но и на молочные продукты и яйца.

"Из-за погодных условий и засухи мы не получили достаточно посадочного материала, чтобы хранить его в течение сезона и реализовать. Поэтому по мере того, как будет уменьшаться предложение (а спрос стабилен), цены могут расти - до конца года подорожание может составить до 15% при условии стабильной ситуации с электроэнергией. Если же будут последствия очередных попыток России нанести удар по энергетической инфраструктуре, и производители будут вынуждены включать промышленные генераторы, где киловатт может стоить 30 гривен, это будут закладывать в цену", - пояснил Марчук.

Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Рост цен в Украине - что известно

Напомним, что украинские косметические бизнесы с конца лета 2024 года должны придерживаться новых правил производства, поэтому из-за гармонизации с законами ЕС цены на косметику внутренних производителей в Украине вырастут на 20-50%.

Ранее сообщалось, что цены этой осенью вырастут на молочные продукты и овощи. Кроме того, стоит ждать повышения цен на яйца и курятину. Всего за мясо птицы, овощи и "молочку" придется отдать на 10-15% больше текущей цены.

Накануне стало известно, что украинские фермеры начали стремительно повышать цены на помидоры и огурцы из-за снижения объемов предложения на рынке. Тепличные помидоры продаются по 55-65 грн/кг, а огурцы - по 50-65 грн/кг.

Читайте также о росте цен:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред