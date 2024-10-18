Некоторые продукты станут не по карману: Кабмин предупреждает о повышении цен

В ближайшие месяцы цены на некоторые продукты будут расти.

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Цены на продукты будут расти / Коллаж: Главред, фото pixabay, УНИАН

В Украине в последнее время значительно подорожали яблоки и картофель, однако вскоре стоит ждать повышения и на некоторые другие продукты. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

Тарас Высоцкий подчеркнул, что поднятия цен следует ожидать на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия.

Причины поднятия цен на вышеперечисленные продукты - простые, это возможные отключения электроэнергии, а также необходимость обеспечения условий хранения этих продуктов.

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По словам замминистра аграрной политики и продовольствия, есть более чувствительные к электроснабжению продукты. Например, доля энергоносителей в конечном производстве хлебобулочных изделий является значительной, поэтому отключения влияют на цены на эти продукты.

Кроме того, значительное количество электроэнергии необходимо для хранения овощей и фруктов.

Кто такой Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая до 5 сентября 2024 года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее аналитики проекта EastFruit сообщали, что украинские фермеры начали стремительно повышать цены на помидоры и огурцы из-за снижения объемов предложения на рынке. Тепличные помидоры продаются по 55-65 грн/кг, а огурцы - по 50-65 грн/кг.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказывал, что зимняя стоимость картофеля в Украине, вероятно, вырастет до 50-55 гривен за килограмм.

А цены на лук с начала октября начали снижаться, однако остаются выше, чем в прошлом году, сообщает EastFruit. Основные причины удешевления - увеличение предложения из-за активного сбора в центральных и западных областях и ослабление спроса.

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