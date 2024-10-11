В Украине значительно 'упала' цена на популярный продукт: в чем причина

В начале октября на рынке наблюдалась положительная тенденция на лук. Сейчас цены на него начали снижаться, однако все равно выше, чем в прошлом году. Об этом пишет EastFruit.
По данным экпертов, основными причинами удешевления является ослабление спроса на товар и увеличение предложения. Производители начали активно собирать лук в центральных и западных областях страны.
Сейчас его можно приобрести оптовыми партиями по 8-14 гривен за 1 килограмм. За последнюю неделю цена снизилась в среднем на 11%.
Кроме того, "падение" цены на лук произошло из-за наличия продукции среднего и низкого качества и ухудшения погоды, что в свою очередь спровоцировало непригодность товара к длительному хранению.
"Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров сейчас неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен. Между тем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать её в хранилищах, ожидая более высоких цен", - отмечают аналитики.
Эксперты также добавили, что сейчас репчатый лук стоит в среднем на 15% дороже, чем в прошлом году.
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Цены в Украине - последние новости
Напомним, за последнюю неделю цена на картофель выросла на 19%. Украинские фермеры предлагают овощ по 17-25 гривен за килограмм.
Также известно, что цены на свинину до конца года могут подскочить до 12%, а меньше всего цены вырастут на курятину.
Кроме того, за последнюю неделю в Украине больше всего подорожали: сладкий перец, огурцы, баклажаны и персики.
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