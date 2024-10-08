По цене золота: цены на картофель могут вырасти вдвое - прогноз аналитика

Среди основных причин подорожания картофеля - летняя засуха и неурожай.

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В Украине существенно подорожает картофель / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Зимняя стоимость картофеля в Украине, вероятно, вырастет до 50-55 гривен за килограмм. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в интервью "Украинскому радио".

По словам Максима Гопки, сейчас на оптовом рынке средняя цена картофеля за килограмм колеблется в диапазоне 19-22 гривен, а в супермаркетах стоимость составляет 30-35 гривен. Именно такая цена обусловлена засухой и твердым грунтом, что не позволило в некоторых регионах полноценно собрать урожай.

Аналитик прогнозирует, что с наступлением холодов цены на картофель будут расти, ведь желаемых объемов урожая не удалось собрать, тем более овощ требует дополнительных затрат при хранении.

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Рост цен на картофель также вызван повышением налогов и прогнозируемым подорожанием топлива, что повлияет на логистические расходы и транспортировку к конечному потребителю.

"Для конечного потребителя со всеми наценками, я думаю, что мы можем спокойно подойти к цене 50-55 грн за килограмм, это точно. Но это такой оптимистический вариант. Реалистичный может быть даже немного больше, то есть и 60 грн", - рассказывает аналитик.

Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, эксперт Андрей Новак прогнозирует, что в Украине следует ожидать "скачков" цен на мясо. Учитывая нынешние ценовые предложения и популярность продукта, меньше всего цены вырастут на курятину, а вот стоимость свинины до конца года может подскочить до 12%.

Аналитики EastFruit сообщали, что за неделю больше всего подорожал сладкий перец, огурцы, баклажаны и персики. Кроме этого, выросли цены на чеснок. Теперь его продают по 60-150 грн/кг, по сравнению с 50-140 грн/кг на прошлой неделе. Тыква тоже подорожала - с 25-30 до 30-40 грн/кг.

Также в 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% в зависимости от будущего курса национальной валюты. Все - из-за перехода в определении ставок акциза из гривны в евро.

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