В Украине 'взлетели' цены на овощи и фрукты в начале октября: что подорожало

В фруктово-ягодном сегменте в основном наблюдается рост цен, особенно на импортные фрукты, рассказали аналитики EastFruit.

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Стоимость ряда овощей и фруктов ощутимо выросла / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Цены на овощи в Украине продолжают расти. За неделю больше всего подорожал сладкий перец, огурцы, баклажаны и персики. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, после периода двухнедельного повышения и поступления импортного картофеля цены на овощ несколько занизились. Минимальная цена на картофель упала с 17 грн/кг до 15 грн/кг.

В то же время другие овощи продолжают дорожать. Цена на капусту выросла с 19-20 грн/кг до 22-25 грн/кг. Огурцы также продолжают дорожать. Стоимость овоща увеличилась до 50-60 грн/кг по сравнению с 48-50 грн/кг на прошлой неделе.

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Особенно резко подорожал сладкий перец - его цена поднялась с 40-55 грн/кг до 60-70 грн/кг. Также выросли в цене кабачки и баклажаны - с 15-20 грн/кг до 20-25 грн/кг и с 20-27 грн/кг до 30-35 грн/кг соответственно.

В то же время значительно подешевела цветная капуста. Ее стоимость снизилась с 45-50 до 30-40 грн/кг. Цена на брокколи упала еще сильнее - с 90-120 грн/кг до 40-60 грн/кг.

Кроме этого, выросли цены на чеснок. Теперь его продают по 60-150 грн/кг, по сравнению с 50-140 грн/кг на прошлой неделе. Тыква тоже подорожала - с 25-30 до 30-40 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте также в основном наблюдается рост цен. Виноград теперь стоит 60-85 грн/кг, тогда как неделю назад его реализовали по 50-80 грн/кг. Персики подорожали с 60-70 грн/кг до 70-80 грн/кг.

Среди импортных фруктов взлетела стоимость хурмы. Фрукт продают по 80-185 грн/кг. Бананы, наоборот, немного подешевели - с 60-65 грн/кг до 58-60 грн/кг.

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Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине продолжается стремительный рост цен на продукты и товары, что приводит к ускорению потребительской инфляции. В августе инфляция достигла 7,5% в годовом измерении, а в сентябре - уже 8%, согласно Макроэкономическому и монетарному обзору НБУ.

Рост цен на продукты питания вызван несколькими факторами: уменьшением предложения сырых продуктов из-за засухи, подорожанием сырья, энергоресурсов и увеличением расходов на заработную плату.

Напомним, цена на свеклу в Украине резко выросла в начале октября. Стоимость овоща составляет 10-14 грн/кг, тогда как неделю назад его продавали по 8-12 грн/кг.

Как сообщал Главред, цены на яблоки выросли на 23% по сравнению с прошлой неделей из-за сокращения предложения осенних сортов. Сейчас украинские садоводы продают яблоки по цене от 15 до 22 грн за килограмм, что является самой высокой стоимостью за последние семь лет.

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