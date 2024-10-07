Стоимость выросла вдвое: в Украине взлетели цены на популярный овощ

Только с начала недели популярный овощ подорожал на 20%, после того, как производители решили пересмотреть цены.

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Стремительное подорожание свеклы может быть временным / Колаж: Главред, фото: pixabay

Цена на свеклу в Украине с начала октября начала стремительно расти. Как сообщают аналитики EastFruit, по состоянию на 4 октября отгрузка этого овоща ведется по 10-14 гривен за килограмм, хотя 7 дней до этого ценовой диапазон был в пределах 8-12 гривен за килограмм.

Подорожание произошло из-за того, что большинство домохозяйств ставят продажу свеклы на паузу. Они хотят, чтобы ценовая ситуация на рынке улучшилась, поэтому отправляют овощ на хранение.

Из-за этого количество предложений на рынке начало сокращаться, а те, кто имеют излишки свеклы, распродают овощ по более высокой цене.

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Аналитики добавили, что по сравнению с предыдущим годом, цены на свеклу в Украине в среднем уже вдвое выше. Однако стремительный рост стоимости овоща сегодня может быть временным явлением и впоследствии цены на него могут пойти на спад.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Рост цен в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине овощи выросли в цене за год на 36%, хлеб на 12%, а мясо практически не выросло в цене. Поэтому в ближайшее время они могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание мяса будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% в зависимости от будущего курса национальной валюты. Все - из-за перехода в определении ставок акциза из гривны в евро.

Накануне стало известно, что с начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего подорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба.

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