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Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта

Руслана Заклинская
4 октября 2024, 21:09
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Популярный фрукт на украинском рынке продают на 36% дороже, чем в начале октября 2023 года, рассказали аналитики EastFruit.
Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта
В Украине выросла стоимость популярного фрукта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине на 23% выросли цены на яблоки, по сравнению с концом прошлой недели. Повышение стоимости фрукта связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов яблок, которые обычно дешевле зимних. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Украинские садоводы продают яблоки по цене от 15 до 22 грн за килограмм, в зависимости от сорта, качества и объема партии. Цены на оптовом рынке достигли самого высокого уровня за последние семь лет.

Основной причиной повышения цен участники рынка называют сокращение предложения осенних сортов яблок, спрос на которые обычно не такой высокий. Кроме этого, сезонное уменьшение ассортимента фруктов и ягод от местных производителей активизировало спрос на яблоки, что поддерживает цены на этот фрукт.

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В то же время со снижением температуры большинство садоводов решили заложить основную часть урожая на хранение. Это значительно сократило объемы яблок, свободно реализуемых на рынке, и дополнительно повлияло на повышение отпускных цен.

Как отметили аналитики, сейчас яблоки в Украине продают в среднем на 36% дороже, чем в начале октября 2023 года. При этом, Украина, по сравнению с другими странами региона, все еще предлагает самые доступные цены на эти фрукты.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на мясо могут несколько вырасти в ближайшее время из-за подорожания зерновых, что влияет на стоимость кормов, отметил экономист Олег Пендзин. Однако стремительный рост цен сдерживается низкой покупательной способностью населения.

Также первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что цены на хлеб вырастут на 5-10% с начала октября из-за соглашений с ритейлом о пересмотре цен. Причинами являются подорожание муки, топлива и вывоз продовольственной пшеницы, который может повлиять на внутренний рынок.

Как сообщал Главред, в Украине значительно подорожали некоторые овощи и фрукты. Больше всего выросли цены на голубику (до 200-300 грн/кг), груши (до 25-50 грн/кг), брокколи (до 70-90 грн/кг) и сладкий перец (до 45-65 грн/кг).

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