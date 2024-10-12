Цены установили рекорд за семь лет: в Украине резко подскочила стоимость двух овощей

Украинские фермеры вынуждены повышать цены на два овоща из-за уменьшения объемов на рынке, рассказали аналитики EastFruit.

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В Украине выросла стоимость популярных овощей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Украинские фермеры начали стремительно повышать цены на помидоры и огурцы из-за снижения объемов предложения на рынке. Тепличные помидоры продаются по 55-65 грн/кг, а огурцы - по 50-65 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, уменьшение выборки томатов связано с ухудшением погодных условий, в частности снижением среднесуточной температуры, что приводит к увеличению затрат на выращивание и отопление теплиц.

Стоимость помидоров выросла на 10% по сравнению с концом прошлой рабочей недели. Сейчас цены на томаты уже самые высокие за последние семь лет.

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Основной причиной такого скачка стало уменьшение объема предложения, поскольку мелкие производители завершают продажи и предлагают продукцию лишь небольшими партиями, часто низкого качества. Сбор томатов в стационарных теплицах также остается низким, что заставляет комбинаты отпускать продукцию небольшими объемами.

Отмечается, что цены на тепличные помидоры в этом году выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фермеры планируют и в дальнейшем повышать цены, поскольку спрос на помидоры остается высоким, несмотря на их подорожание.

Повышение стоимости огурцов

Похожая ситуация наблюдается и с огурцами. Цены на этот овощ также стремительно растут из-за сокращения предложения и высокого спроса.

Тепличные комбинаты сейчас предлагают огурцы по цене 50-65 грн/кг, что на 11% больше, чем неделю назад. Кроме того, на рынке практически отсутствует импорт, что также поддерживает высокие цены.

Специалисты предупреждают, что дальнейшее повышение цен на огурцы может спровоцировать увеличение поставок импортных овощей на рынок. Это создаст серьезную конкуренцию для украинских производителей, ведь отопление теплиц повышает их затраты, и в таких условиях конкурировать с импортом становится все сложнее.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в начале октября цены на лук начали снижаться, однако остаются выше, чем в прошлом году, сообщает EastFruit. Основные причины удешевления - увеличение предложения из-за активного сбора в центральных и западных областях и ослабление спроса.

Рост цен на продукты в Украине стал привычным, но в этом году стоимость картофеля побила рекорды. Аналитики EastFruit сообщают, что с 8 октября цена на картофель выросла до 17-25 грн/кг, что на 19% больше за последнюю неделю.

Как сообщал Главред, в Украине ожидается рост цен на продукты, особенно на мясо, из-за повышения налогов, тарифов на горючее и электроэнергию. Эксперт Андрей Новак пояснил, что меньше всего подорожает курятина из-за высокой конкуренции, а цены на свинину могут вырасти до 12% до конца года.

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