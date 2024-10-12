В Украине подорожает косметика на 20-50%: Forbes назвало причину

С августа 2024 года украинские косметические бизнесы должны придерживаться новых правил производства.

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В Украине вырастет цена на косметику внутренних производителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Украинские косметические бизнесы с конца лета 2024 года должны придерживаться новых правил производства, поэтому из-за гармонизации с законами ЕС цены на косметику внутренних производителей в Украине вырастут.

Как пишет Forbes, цитируя соучредителя бренда косметики Livesta Светлану Дихтяренко, цены могут "подскочить" на 20-50%, потому что производители будут иметь существенные расходы на пересмотр всех составляющих - от ингредиентов продукции, до упаковки и сертификации товара.

Для более тысячи производителей косметических средств в Украине, которые в предыдущем году уплатили 1,8 миллиарда гривен налогов, новые правила станут экзаменом на выживание.

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Открытым остается вопрос, на сколько повысят цены поставщики компонентов, которые теперь тоже подпадают под регламент.

"Придется вложить более $7000-10 000 для завершения перехода, это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", - рассказала изданию Евгения Лысенко, соучредитель косметического бренда Crumb.

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Повышение цен на продукты и товары в Украине

Напомним, что в Украине растут цены на продукты, в частности украинские фермеры предлагают картофель по 17-25 гривен за килограмм. Только за последнюю неделю цена на овощ выросла на 19%.

До этого стало известно, что украинцам следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.

Накануне подскочила вверх и цена на свеклу. С начала октября отгрузка этого овоща ведется по 10-14 гривен за килограмм, хотя 7 дней до этого ценовой диапазон был в пределах 8-12 гривен за килограмм.

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