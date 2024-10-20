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Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября

Анастасия Заремба
20 октября 2024, 10:00обновлено 20 октября, 10:32
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Какие изменения ожидают украинцев уже в ноябре - рассказываем в материале Главреда.
Что меняется с 1 ноября
Что меняется с 1 ноября - что говорят эксперты / Коллаж Главред

Предпоследний месяц 2024 года богат на новшества для украинцев. Что изменится в ноябре и к чему готовиться – разбирался Главред.

Новые ограничения на дорогах

С 1 ноября 2024 года в Украине вводятся новые ограничения скорости на автомобильных дорогах. Из-за повышенной опасности на дорогах, традиционной в зимний период, максимальная разрешенная скорость составит 50 км/ч.

Причем из-за изменений на тех участках дорог в ряде украинских городов, где было разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч, дорожные знаки заменят на ограничение скорости до 50 км/ч.

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"В некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости – 50 км/ч. Таким образом, правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения", – пояснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Реформа таможни

Также с 1 ноября вступает в силу закон о реформе таможни №6490-д. Он предусматривает:

  • перезагрузку по образцу Бюро экономической безопасности (БЭБ), согласованную с международными партнерами;
  • прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы с участием международных организаций;
  • политическую независимость председателя Гостаможслужбы - увольнение по заключению аудита;
  • переаттестацию всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового председателя;
  • половину членов аттестационных комиссий для руководящих должностей выбирают международники по предложениям бизнес-сообщества;
  • повышение зарплат на уровне закона.

"Бизнес ожидает, что эти нововведения будут способствовать повышению эффективности таможенных органов, обеспечат стабильность в их работе, а также создадут прочную основу снижения уровня коррупционных проявлений и давления на бизнес", - заявляли в Европейской бизнес-ассоциации.

Банкноты 50 и 200 грн будут изымать

С 1 ноября 50- и 200-гривневые купюры образцов 2003-2007 годов будут изъяты из обращения. Они останутся действительными для расчетов, и их не нужно специально обменивать. При этом в банках и от инкассаторов эти купюры больше не будут выдаваться.

Отмена бесплатной подписки для владельцев PlayStation в Украине

C 7 ноября подписка PlayStation Plus для владельцев консоли PlayStation вновь становится платной для всех пользователей в Украине.

"Если у вас запланирован автоматический платеж на или после 7 ноября 2024 года, вы вернетесь к предыдущему уровню подписки и плану оплаты, и с вас будет взыскана та же цена, которую вы платили при последнем заказе", — говорится в заявлении Sony, разосланном владельцам консолей на электронную почту.

Отметим, Sony отменила подписку PlayStation Plus в конце марта 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда же компания запустила украинскую локализацию PlayStation. Кроме того, в течение года многие владельцы консолей PlayStation в Украине получали письма с предупреждением, в которых им сообщали, что бесплатная подписка закончится, однако ранее процесс был избирательным.

Въезд в Европу остается бесплатным

Европейская комиссия объявила об отсрочке на неопределенный срок введения системы въезда/выезда (EES), автоматизированной системы регистрации, предназначенной для краткосрочных путешествий в страны Шенгенской зоны. Изначально запланированная на 10 ноября дата запуска была отложена, а о новых сроках внедрения пока не сообщается. Потому пока процесс прохождения паспортного контроля на границе с ЕС для украинцев остается без изменений.

EES (Entry-Exit System) – это новая автоматизированная система цифрового сбора персональных данных, которую Европейский Союз собирался использовать для автоматического контроля за пересечением границ гражданами стран, не входящих в ЕС, независимо от того, нужна ли им виза во время въезда в Шенген.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

​Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов. Вместо этого планировалось использовать терминалы самообслуживания для сканирования паспортов или других проездных документов путешественниками. Предполагалось, что система будет фиксировать имя, биометрические данные, а также дату и место въезда\выезда. Сканирование лица и отпечатков пальцев собирались производить раз в три года, благодаря чему путешественники могли посещать ЕС несколько раз в течение этого срока.

Каким будет курс доллара в ноябре

Как рассказала Главреду директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, несмотря на ощутимое оживление спроса на иностранную валюту из-за активизации бизнеса и значительных выплат по ранее выпущенным ОВГЗ, последние несколько месяцев благодаря усиленной поддержке НБУ курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$.

В свою очередь, это привело к стабилизации стоимости американской валюты и в наличном сегменте, где в течение почти всего октября курс находился в коридоре 41,3-41,6 грн/$. Потому в ноябре, по ее словам, следует ожидать схожих тенденций.

"Сейчас, когда Госстат фиксирует ускорение инфляции, обменный курс играет особенно важную роль в качестве "якоря стабильности", сдерживает рост цен по каналу импорта и ограничивает инфляционные ожидания. Поэтому регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний. Естественно, они будут происходить, реагируя на конфигурации баланса спроса и предложения. Скажем, в начале месяца традиционно растет спрос со стороны населения, массово получающего зарплаты… С другой стороны, в начале второй декады ноября истекает срок уплаты ряда квартальных налогов, из-за чего бизнес потребует дополнительной гривневой ликвидности. В этот период обычно возрастает предложение иностранной валюты. Несмотря на эти факторы, я не ожидаю драматических курсовых изменений в ноябре. На мой взгляд, котировки на ВРУ не смогут преодолеть отметки в 42,0 грн/$", - говорит Анна Золотько.

Цены на продукты в ноябре – что будет дорожать

Опрошенные Главредом эксперты отмечают, что в силу увеличения инфляции в ноябре цены на продукты будут продолжать рост.

"Самые дешевые цены у нас в августе-сентябре. Потом все растет в цене – это видно по овощам борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене – это дорогостоящие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", – отметил экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин – экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

В частности, по словам эксперта, за год из-за низкого спроса практически не выросло в цене мясо, а яйца, наоборот, подешевели из-за проблем с экспортом за рубеж. То же касается и растительного масла – если экспорт будет успешным, то цена будет расти (или же, напротив, внутренняя цена будет снижаться из-за избытка).

"В цене будут расти те продукты, которые связаны с массовым употреблением – хлеб, овощи. Картофель уже почти на 70% дороже, чем в прошлом году, борщевая группа – на 40-45%. Что будет дальше – сказать сложно, поскольку мы зависим от макроэкономического финансирования", – говорит Пендзин.

И добавляет, что во многом на цены будет влиять и стабильность гривны относительно доллара и евро – рост курса валют будет отражаться и на промышленном импорте.

В то же время, как уточнил в комментарии Главреду замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, рост товаров овощной группы вызван их закладыванием на хранение.

"Из-за погодных условий и засухи мы не получили достаточно посадочного материала, чтобы хранить его в течение сезона и реализовать. Потому по мере того, как будет уменьшаться предложение (а спрос является стабильным), цены могут расти – до конца года подорожание может составить до 15% при условии стабильной ситуации с электроэнергией. Если же будут последствия очередных попыток России нанести удар по энергетической инфраструктуре, и производители будут вынуждены включать промышленные генераторы, где киловатт может стоить 30 гривен, это будут закладывать в цену", – говорит Марчук.

Кто такой Денис Марчук

Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

По его словам, фактор сезонности оказывает влияние не только на овощи, но и на молочные продукты, яйца, поскольку растет стоимость кормовой базы, а также зависят от обеспечения электроэнергией и логистики, поскольку в ряде продуктов фактор логистики составляет порядка 35-40% стоимости.

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