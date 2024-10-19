'Рекорд' за последние 7 лет: в Украине резко выросла цена популярный фрукт

Тенденция роста цены может продолжиться и на следующей неделе.

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Цены на яблоки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Цены на яблоки в Украине продолжают расти. Очередное подорожание объясняется сокращением предложения фруктов зимних сортов, хотя спрос остается высоким. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на сегодня яблоки предлагаются к продаже в диапазоне 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики добавляют, что нынешние цены на яблоки в Украине самые высокие как минимум за последние 7 лет.

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"При этом предложение качественных фруктов ограничено, так как многие производители предпочитают не спешить с продажами, и зимние сорта закладывают на хранение, надеясь на более высокие цены в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Кроме того, яблоки в Украине уже в среднем на 54% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключен рост цен на следующей неделе, так как подорожание не снизило спрос.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Как хранить яблоки на зиму / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что украинские фермеры начали стремительно повышать цены на помидоры и огурцы из-за снижения объемов предложения на рынке. В частности, тепличные помидоры продаются по 55-65 грн/кг, а огурцы - по 50-65 грн/кг.

Также известно, что с 8 октября, украинские фермеры предлагают картофель по 17-25 гривен за килограмм. Только за неделю цена на овощ выросла на 19%.

Кроме того, в Украине следует ожидать "скачков" цен на мясо. Это связано с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.

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