'Подскочит' ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

Последние несколько месяцев благодаря усиленной поддержке НБУ курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$. Об этом в статье Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября рассказала Главреду директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Отмечается, что произошло это несмотря на ощутимое оживление спроса на иностранную валюту из-за активизации бизнеса и значительных выплат по ранее выпущенным ОВГЗ.
Кроме того, такой узкий диапазон привел к стабилизации стоимости американской валюты и в наличном сегменте, где в течение почти всего октября курс находился в коридоре 41,3-41,6 грн/$.
По её словам, в ноябре следует ожидать похожих тенденций.
"Сейчас, когда Госстат фиксирует ускорение инфляции, обменный курс играет особенно важную роль как "якорь стабильности", сдерживающий рост цен по каналу импорта и ограничивающий инфляционные ожидания. Поэтому регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний. Естественно, они будут происходить, реагируя на конфигурации баланса спроса и предложения. Скажем, в начале месяца традиционно растет спрос со стороны населения, которое массово получает зарплаты", - подчеркнула Золотько.
Она также добавила, что в начале второй декады ноября истекает срок уплаты ряда квартальных налогов, из-за чего бизнес будет нуждаться в дополнительной гривневой ликвидности.
"В этот период обычно растет предложение иностранной валюты. Несмотря на эти факторы, я не ожидаю драматических курсовых изменений в ноябре. На мой взгляд, котировки на ВРУ не смогут преодолеть отметку в 42,0 грн/$", - подытожила Анна Золотько.
Что известно о долларе?
Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, установил официальный курс доллара на уровне 41,23 грн/долл., что свидетельствует о незначительном укреплении гривны на 1 копейку по сравнению с предыдущим курсом.
Также известно, что в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.
В то же время, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.
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