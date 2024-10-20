Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Подскочит" ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

Мария Николишин
20 октября 2024, 12:25
7
Сейчас Госстат фиксирует ускорение инфляции в Украине.
'Подскочит' ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться
Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Последние несколько месяцев благодаря усиленной поддержке НБУ курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$. Об этом в статье Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября рассказала Главреду директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Отмечается, что произошло это несмотря на ощутимое оживление спроса на иностранную валюту из-за активизации бизнеса и значительных выплат по ранее выпущенным ОВГЗ.

Кроме того, такой узкий диапазон привел к стабилизации стоимости американской валюты и в наличном сегменте, где в течение почти всего октября курс находился в коридоре 41,3-41,6 грн/$.

видео дня

По её словам, в ноябре следует ожидать похожих тенденций.

"Сейчас, когда Госстат фиксирует ускорение инфляции, обменный курс играет особенно важную роль как "якорь стабильности", сдерживающий рост цен по каналу импорта и ограничивающий инфляционные ожидания. Поэтому регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний. Естественно, они будут происходить, реагируя на конфигурации баланса спроса и предложения. Скажем, в начале месяца традиционно растет спрос со стороны населения, которое массово получает зарплаты", - подчеркнула Золотько.

Она также добавила, что в начале второй декады ноября истекает срок уплаты ряда квартальных налогов, из-за чего бизнес будет нуждаться в дополнительной гривневой ликвидности.

"В этот период обычно растет предложение иностранной валюты. Несмотря на эти факторы, я не ожидаю драматических курсовых изменений в ноябре. На мой взгляд, котировки на ВРУ не смогут преодолеть отметку в 42,0 грн/$", - подытожила Анна Золотько.

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

'Подскочит' ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться
Доллар США / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, установил официальный курс доллара на уровне 41,23 грн/долл., что свидетельствует о незначительном укреплении гривны на 1 копейку по сравнению с предыдущим курсом.

Также известно, что в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

В то же время, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс доллара новости Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

11:30Украина
Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

11:13Украина
После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света

После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света

10:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Последние новости

12:25

"Подскочит" ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

12:12

Умер участник группы Вопли Видоплясова: "Надеемся, он уже в лучшем мире"

11:59

Космические цены на продукты: популярные овощи "взлетят" в стоимости уже в ноябре

11:40

В "Дії" приостановили бронирование: детали

11:30

РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
11:13

Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

10:52

Бои на Харьковщине: известно, возможно ли обострение на еще одном направлении

10:15

Украинские десантники уничтожили подразделение "элитных" российских морпехов на Курщине

10:09

После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света

Реклама
10:00

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: кому октябрь принесет деньги

09:42

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: Тельцы решат проблемы, Рыбам - расходы

09:30

РФ вынуждена чаще соглашаться на обмены военнопленными: названа причина

09:27

Сырский принял решение по операции в Курской области: детали от главкома

08:53

Серьезный удар по логистике врага возле Крыма: партизаны провели успешную диверсию

08:34

Оккупанты атаковали Киев несколькими волнами: какая ситуация в столице

07:52

В РФ была "громкая" ночь: дроны атаковали важный завод - деталиВидео

07:10

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

06:16

Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украинымнение

05:55

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Реклама
05:55

Гороскоп на завтра 21 октября: Девам - шокирующая информация, Рыбам - волна успеха

05:10

"У нас мало сил": появился тревожный прогноз насчет нового наступления РФВидео

04:36

Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприличноВидео

03:30

Почему говорить "ярмарка" - неправильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

02:30

"Угроза для Харькова": оккупанты, вероятно, получили новое задание - Жмайло

19 октября, суббота
23:42

Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

23:30

Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФЭксклюзив

23:23

Шесть стран немедленно усилят ПВО: Украина подписала важное соглашение с Германией

22:29

В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных

21:58

Лед тронулся: США готовы пригласить Украину в НАТО - Le Monde

21:39

"Сергея Шойгу не существует": в Сети всплыло давнее видео экс-министра обороны РФ

20:59

"Я освобождал Киев, пока вся власть здрыснула": соцсети возмутило заявление ПорошенкоФото

20:22

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

19:30

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

19:18

Новая попытка в обновленной обертке: о сути Плана победымнение

19:05

ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине: генерал выдал важное заявление

19:02

Россия дважды ударила по центру Запорожья: повреждены здания, есть пострадавшиеФото

18:53

"Город будут стирать с лица земли": названо направление нового штурма РФВидео

18:40

Вступление в НАТО без оккупированных территорий: Стефанишина поставила точку в вопросе

17:59

Украину накроют первые заморозки: синоптик заявила о скором потеплении

Реклама
17:57

Угроза масштабной войны в Европе: у Зеленского раскрыли худший сценарийВидео

17:43

"Россияне понесут большие потери": Жмайло оценил, добьется ли РФ прорыва на Харьковщине

16:53

На счету – сотни оккупантов: на фронте погиб легендарный оператор дронов ВСУ

16:42

Для чего КНДР передает РФ свою армию: во Франции выдали тревожное заявление о войне

16:30

Россияне взорвали мост на юге Украины: в "Атеш" раскрыли, к чему готовится враг

15:58

Враг попробует "прижать" ВСУ к реке: эксперт об угрозе захвата РФ крупного города

15:43

Закуска на улет: фаршированный яйца за несколько минут - абсолютно новый рецептВидео

15:39

Сохранит тепло: "тайный" переключатель на дверях и окнах из металлопластикаВидео

15:39

Россияне могут пойти в обход Купянска: Жмайло дал важный прогноз нового наступление РФЭксклюзив

15:13

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять