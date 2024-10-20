'Подскочит' ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

Сейчас Госстат фиксирует ускорение инфляции в Украине.

https://glavred.info/economics/podskochit-li-kurs-dollara-v-noyabre-ukraincam-skazali-k-chemu-gotovitsya-10606952.html Ссылка скопирована

Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Последние несколько месяцев благодаря усиленной поддержке НБУ курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$. Об этом в статье Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября рассказала Главреду директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Отмечается, что произошло это несмотря на ощутимое оживление спроса на иностранную валюту из-за активизации бизнеса и значительных выплат по ранее выпущенным ОВГЗ.

Кроме того, такой узкий диапазон привел к стабилизации стоимости американской валюты и в наличном сегменте, где в течение почти всего октября курс находился в коридоре 41,3-41,6 грн/$.

видео дня

По её словам, в ноябре следует ожидать похожих тенденций.

"Сейчас, когда Госстат фиксирует ускорение инфляции, обменный курс играет особенно важную роль как "якорь стабильности", сдерживающий рост цен по каналу импорта и ограничивающий инфляционные ожидания. Поэтому регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний. Естественно, они будут происходить, реагируя на конфигурации баланса спроса и предложения. Скажем, в начале месяца традиционно растет спрос со стороны населения, которое массово получает зарплаты", - подчеркнула Золотько.

Она также добавила, что в начале второй декады ноября истекает срок уплаты ряда квартальных налогов, из-за чего бизнес будет нуждаться в дополнительной гривневой ликвидности.

"В этот период обычно растет предложение иностранной валюты. Несмотря на эти факторы, я не ожидаю драматических курсовых изменений в ноябре. На мой взгляд, котировки на ВРУ не смогут преодолеть отметку в 42,0 грн/$", - подытожила Анна Золотько.

Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Доллар США / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, установил официальный курс доллара на уровне 41,23 грн/долл., что свидетельствует о незначительном укреплении гривны на 1 копейку по сравнению с предыдущим курсом.

Также известно, что в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

В то же время, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред