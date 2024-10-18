Незначительно, но гривна укрепилась.

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За сколько можно будет купить и продать валюту с понедельника: официальный курс / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, установил официальный курс доллара на уровне 41,23 грн/долл., что свидетельствует о незначительном укреплении гривны на 1 копейку по сравнению с предыдущим курсом.

Курс гривны к евро также продемонстрировал укрепление. Согласно информации на сайте НБУ, официальный курс евро на понедельник составил 44,73 грн/евро, что на 6 копеек выше предыдущего значения.

Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия. видео дня

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару составили 41,22/41,25 грн/долл., а курс евро был зафиксирован на уровне 44,77/44,79 грн/евро.

Курс доллара в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара и евро в Украине в декабре 2024 года вырастет. По его словам, до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.

В то же время, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.

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