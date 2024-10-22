Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

Президент Владимир Зеленский признался, что такая информация ходила.

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Зеленский прокомментировал вероятную отставку Буданова / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГУР МО Украины

В последнее время в обществе обсуждается вероятная отставка начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Как известно, он возглавляет военную разведку Украины с августа 2020 года.

21 октября, во время встречи с журналистами, президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое решение.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - сказал он. видео дня

Ранее инсайдом о том, что Офис президента планирует отставку самого Главы ГУР Кирилла Буданова поделился бывший нардеп, а ныне блогер Борислав Береза, связанный с Петром Порошенко. Вроде бы Кирилла Буданова хотят перевести заместителем к Главкому Александру Сырскому.

Кроме этого, в конце сентября издание "Украинская правда" поделилось инсайдерской информацией, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Еще один источник рассказал изданию, что министр обороны Рустем Умеров имеет планы уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Что интересно, по данным УП, с самим Будановым решение об увольнении не согласовывалось. Как предполагал собеседник издания, такой шаг - не инициатива самого министра. Полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны, а тот подчиняется президенту.

Как известно, президент Зеленский с начала полномасштабного вторжения поменял уже министра обороны, начальника Генштаба ВСУ, секретаря СНБО, руководителя Службы внешней разведки, командующего Объединенными силами ВСУ, главу СБУ и министра иностранных дел.

Глава ГУР Кирилл Буданов - последние новости

Недавно глава ГУР объяснил, когда войска КНДР начнут воевать против Украины и где. По его словам, Россия готовит для участия в боевых действиях против Украины около 11 тысяч военных из Северной Кореи.

Также стало известно, что Буданов был на ключевом этапе операции в Волчанске. Отмечается, что эта операция позволяет говорить о перспективах освобождения севера Харьковщины, ведь агрегатный завод был важной опорной точкой.

Кроме этого, Буданов не испугался посетить позиции ГУР. Вместе с командирами подразделений лидер ГУР осуществил планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.

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