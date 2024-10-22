Ситуация для врага патовая: Жданов рассказал, как ВСУ 'дали по зубам' РФ на Донбассе

На одном из самых ожесточенных направлений фронта - Покровском, агрессоры из РФ не только не вышли на максимум своих возможностей, однако и начали их снижать из-за недоукомплектованности. Как пояснил 24 каналу военный эксперт Олег Жданов, враг сейчас балансирует на грани своих возможностей.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Трудности для РФ
Кроме этого, по мнению эксперта, перед врагом один из вызовов - это географические особенности местности. Он вторгся в высоты, начиная с Воздвиженки, дальше продвинулся к реке, но за ней тоже есть высоты.
Именно этот момент усложняет ситуацию для агрессоров. Дело в том, что они остановились во время штурмов этих высот и тормозят сегодня на этом направлении.
Тактика врага на Покровском направлении
Как объясняет Жданов, российские войска взяли за принцип атаковать по широкой линии фронта и, если где-то удается продавливать оборону ВСУ, то туда сразу вводятся свои резервы. То есть свежие части, которые находились во втором эшелоне, которые могут с полным боевым потенциалом вступить в бой.
Однако положительным моментом, по словам Жданова, является то, что сейчас таких резервов у российского командования нет.
"Даже в полосе действия группы войск "Центр". Есть только личный состав, который может пополнять потери. На Покровском направлении они не могут нарастить резервы. Усилить фронт некем, а те войска, которые остались - их не хватает, чтобы развивать успех",- отметил Жданов.
Как враг будет действовать дальше
Последним шансом для врага, как убежден военный, является сконцентрировать усилия на определенном маленьком участке, создать там группировку и наращивать усилия методом противодействия украинских войск. В то же время постепенно вводить в бой второй эшелон, оперативный резерв.
"Однако есть риск для российского командования, потому что на тех участках, где россияне остановятся и перейдут к обороне, ВСУ могут пойти в контратаки. Это может принести украинским войскам определенный успех. Поэтому ситуация для российских солдат здесь патовая",- считает Жданов.
Полковник запаса высказывает предположение, что в Генштабе РФ понимают этот риск, поэтому так и давят на широкой линии в надежде выявить слабое место ВСУ, тем, чем есть. Однако успехом это вряд ли закончится, ведь украинцы умеют действовать в такой ситуации и имеют силы и средства, чтобы отбиваться от российского нашествия.
Ситуация на фронте - что известно
Майор ВСУ Валерий Прозапас высказал мнение, что РФ может готовить новое наступление на фронте уже в ближайшее время. По его словам, после продвижения на Донецком направлении россияне будут пытаться более интенсивно атаковать в Запорожской области.
На Курщине ВСУ имеют успех и продвижение, сообщает Институт изучения войны (ISW). Украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленькое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.
Таким образом оккупанты из РФ не уложились в поставленные ранее Кремлем сроки, поэтому Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины.теперь до 25 февраля в планах России является создание так называемой буферной зоны по другую сторону границы - на территориях Украины.
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