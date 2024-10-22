С октябрем не сложилось: Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины

Агрессоры из РФ не уложились в поставленные ранее Кремлем сроки.

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Путин хочет вытеснить ВСУ из Курщины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Фейсбук 47-й ОМБр

Кремль поставил своим войскам дедлайн вытеснить украинские войска из Курской области сперва до 1 октября, затем до 15 октября. Теперь диктатор Путин осознал всю затруднительность ситуации и "перенес" дату. Он заказал новую прихоть: до 1 февраля 2025 года - возвращение полного контроля над Курской областью.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ".

Как утверждает источник издания в Силах обороны, до 25 февраля в планах России является создание так называемой буферной зоны по другую сторону границы - на территориях Украины.

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В материале говорится, что, согласно предварительным планам Москвы, войска противника должны были выбить оттуда ВСУ до середины октября.

Как результат, агрессоры не уложились в эти сроки, но, правда, некоторых тактических успехов за последние пару недель им все же удалось там достичь.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Теперь более 40 тысяч войск для освобождения Курской области аккумулировала Москва. Источники издания подчеркивают, что ситуация там на самом деле очень динамичная, а населенные пункты могут переходить "из рук в руки" в течение суток.

Несмотря на то, что врагу не удается обвалить оборону ВСУ, шансы на дальнейшее расширение Украиной курского плацдарма тоже можно рассматривать как относительно низкие, заключают в материале.

Ситуация в Курской области - последние новости

По данным ISW, ВСУ имеют успех и продвижение в Курской области. Защитники Украины продвинулись в западной части Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево.

В то же время генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что удар по Курщине был одним из элементов новой стратегии войны. Он назвал сроки контрнаступления ВСУ.

А вот бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал потери ВСУ на Курщине. К сожалению, на этом участке фронта мы теряем лучших ребят: десантуру, оперативников СБУ, сотрудников Альфы.

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