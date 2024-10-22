ВСУ имеют успех и продвижение в Курской области - детали от ISW

ВСУ начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

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ВСУ имели успех в Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

ВСУ имеют успех в Курской области, наши смелые воины продвинулись на западной стороне украинского выступа. Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), защитники Украины одержали маленькую победу в западной части Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия. видео дня

По информации российских военных блогеров, украинская армия попыталась пересечь международную границу в районе Вольфино (к юго-западу от Глушкова).

Кроме этого, украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленькое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

"Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ошибочно представляя это направление как уникально сложное", - отмечают аналитики ISW.

В свою очередь, как отметил командир чеченского отряда спецназа "Ахмат", бои в Курской области очень интенсивны, и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра боевых действий.

Ситуация в Курской области - что известно

Как известно, Россия планирует использовать военных из Северной Кореи для штурмовых действий на Курщине. Однако вместо этого солдаты КНДР сбежали с позиций в Курской области, впоследствии их задержали в Брянской области.

В свою очередь майор ВСУ раскрыл тяжелую ситуацию на Курщине. На этой территории ситуация нестабильна, а с запасным планом Б могут возникнуть проблемы.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей. Таким образом, план россиян провалился - вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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