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"С планом Б могут быть проблемы": майор ВСУ раскрыл тяжелую ситуацию на Курщине

Юлия Закрепа
21 октября 2024, 23:20обновлено 22 октября, 00:09
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В Курской области нестабильная ситуация, однако с запасным планом Б могут возникнуть проблемы.
'С планом Б могут быть проблемы': майор ВСУ раскрыл тяжелую ситуацию на Курщине
Что происходит на Курщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, росСМИ

Майор ВСУ, дипломат, бывший министр инфраструктуры Украины, политик Владимир Омелян выразил сомнения относительно плана Б Курской операции.

"Курская операция - это еще одно доказательство того, что на войне чудес не бывает, и даже те операции прошлого века, которые мы называли в частности "Чудом над Вислой" - это результат тщательно просчитанных действий и, как говорит сам Залужный, результат математики. Мы не могли ожидать какой-то суперпобеды, если мы не идем на Москву, и у нас нет достаточно сил и средств для того, чтобы до этой Москвы дойти и ее захватить. Очевидно, мы имеем сейчас закономерный результат того, что сейчас наши лучшие подразделения сдерживают очень тяжелое наступление врага, который сконцентрировал так же много сил. Несмотря на то, что основная поддержка идет сейчас на Курщину для того, чтобы обеспечить наш контроль над захваченными территориями, тем не менее оно выглядит все достаточно трудно", - сказал он в эфире телеканала "Еспресо".

Владимир Омелян сомневается, что захваченная часть Курской области станет весомым рычагом в вопросе возвращения украинских территорий, временно оккупированных Россией.

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"И мы должны понимать, какой есть план Б вот именно в этой конкретной ситуации. Потому что то, что я слышу от многих военных - с планом Б у нас могут быть определенные проблемы. И я бы очень не хотел, чтобы так случилось, что лучшие соединения понесли существенные потери, или были недееспособными после ряда боев на Курщине. Поэтому опять же вопрос к командованию, вопрос к тому, какие есть возможности, какой стратегический замысел этой операции. Потому что на сегодня мне трудно верится, что мы можем обменять 600, пусть тысячу квадратных километров Курщины на более 110 тысяч квадратных километров украинской территории, которую россияне захватили в течение последних лет", - считает политик.

Владимир Омелян сообщил также, что по его мнению, Курская операция - это большое поле для дискуссий.

"Во-вторых, когда мы говорим о поднятии патриотического духа украинцев в результате этой операции, это правда. Но я убежден, что не менее патриотический дух поднялся бы у украинцев, если бы мы украинскими ракетами разнесли Кремль. И здесь бы потерь среди украинцев было бы гораздо меньше, а они на Курщине, объективно надо признавать, есть. То, что мы смогли нанести болезненный удар по амбициям Кремля и фактически перешли последнюю красную линию, перенеся войну на российскую территорию, и ничего нам за это не было в глобальном измерении, не было никаких ударов ядерным оружием того или иного характера, это факт. Но опять же какой ценой, и какие последствия будут этой офензивы, здесь большое поле для дискуссии", - добавил Владимир Омелян.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Какова ситуация в Курской области - что известно

Напомним, что ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам в Курской области. По данным российских источников, ВСУ продвинулись на запад от Медвежьего и в полях к югу от Теткино. Кроме этого штурмовые действия украинских сил продолжались у Веселого, Обуховки и Нового Пути.

Стало известно, что ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск. Сергей Згурец сообщил, что россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

Украинские военные прорвали границу РФ на новом направлении. На видеозаписях заметен новый прорыв в Курской области в четверг, похоже, изображены бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, которые популярны среди украинской морской пехоты.

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