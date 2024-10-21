Уже в ближайшее время: РФ может готовить новое наступление на фронте - майор ВСУ

Это направление может стать одним из самых горячих на фронте.

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Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 117 отдельная бригада сил ТРО

Армия страны-агрессора России может готовиться к новому наступлению в Запорожской области. Об этом заявил майор ВСУ Валерий Прозапас в эфире "Киев 24".

Он отметил, что после продвижения на Донецком направлении россияне будут пытаться более интенсивно атаковать в Запорожской области.

"Теперь с юга и с юго-востока они будут пытаться подвинуться к областному центру (Запорожье - ред.)", - сказал Прозапас.

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По его словам, в ближайшее время именно это направление может стать одним из самых горячих на фронте.

"Помним, что Путин внес Запорожье в конституцию РФ, где оно значится как российское. Конечно, нам надо уделять Запорожью максимальное внимание", - подчеркнул майор ВСУ.

Кто такой Валерий Прозапас? Валерий Прозапас - депутат Запорожского городского совета 8 созыва, участник Революции Достоинства, офицер ВСУ. В 2022 году после начала полномасштабной войны с РФ присоединился в ряды 36 отдельной бригады морской пехоты в качестве начальника штаба самоходного артиллерийского дивизиона. Имеет звание капитана.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук рассказал, что на Купянском направлении ситуация очень сложная и нестабильная. В частности, российская оккупационная армия рассекла группировку наших войск в направлении реки Оскол на два плацдарма.

Офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Равликовский сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в город Торецк Донецкой области используя для укрытия заброшенные из-за войны дома. Кроме этого, оккупанты пытаются вести разведку, переодеваясь в гражданскую одежду для маскировки.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что на Харьковщине Силам обороны Украины удалось провести контратаки вокруг населенного пункта Песчаное.

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