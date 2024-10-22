Точка в Курской операции: эксперт назвал условие, когда ВСУ покинут территорию РФ

Сегодня в проведении операции в Курской области Вооруженные силы Украины испытывают определенные трудности. Как пояснил в эфире "Радио Свобода" военный эксперт Сергей Грабский, находясь в стационарной обороне и имея преимущество противника, "очень трудно пытаться достичь определенных результатов, которые были очень эффективны".
Кто такой Сергей Грабский
Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.
"Мы подвергаем опасности наших бойцов. Пока группировка российских войск на этом направлении целесообразна для нашего пребывания на территории Курской области - мы можем там находиться.
Если же россияне ослабят там давление, начнут блокировочные операции - целесообразность пребывания и удержания наших войск там исключает смысл", - подчеркнул Грабский.
По мнению эксперта, Украина не должна "застревать исключительно на Курщине" и хорошо было бы планировать операции и в других регионах России.
"Есть и другие регионы РФ, с которыми граничит Украина и на которых мы можем проводить такие действия. Мы должны делать все возможное, чтобы беспокоить противника, заставляя находиться его в определенном напряжении и сосредотачивать на неактивных участках как можно большее количество войск", - добавил он.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Операция ВСУ в Курской области - что известно
Как известно, Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ из Курской области. Дело в том, что речь об октябре теперь не идет, ведь агрессоры из РФ не уложились в поставленные ранее Кремлем сроки.
Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ВСУ имеют успех и продвижение в Курской области. Украинцы, по данным аналитиков, начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.
Однако, следует учитывать, что для ВСУ на Курщине "с планом Б могут быть проблемы". Такого мнения придерживается политик Владимир Омелян. Он сомневается, что захваченная часть Курской области станет весомым рычагом в вопросе возвращения украинских территорий, временно оккупированных Россией.
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