До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

Европарламент поддержал пакет помощи на сумму до €35 млрд для Украины, которые выплатят за счет будущих доходов от замороженных активов РФ.

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ЕП согласовал кредит для Украины на €35 миллиардов - на что пойдут средства / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

Украина получит кредит от ЕС на сумму до 35 миллиардов евро

Влияние войны на экономику Украины

Что говорят евродепутаты о мире в Украине

Сегодня, 22 октября, Европарламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму до 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов в странах ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За это решение проголосовали 518 депутатов, 56 - проголосовали против, а 61 - воздержался.

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На решение Европарламента отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который отметил, что полученные средства пойдут на покрытие насущных финансовых потребностей Украины.

"Это важный вклад ЕС в рамках $50 млрд кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, аргументируя необходимость утверждения кредитного механизма с использованием замороженных российских активов на сумму 50 миллиардов долларов от "Группы семи", из которых доля ЕС составляет 35 миллиардов евро, отметил, что усиление российской войны против Украины и ее атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру существенно влияют на экономику и финансы Украины.

"По оценкам Международного валютного фонда, дефицит финансирования может достичь 41,5 миллиарда долларов США в 2025 году, то есть на 15,6 миллиарда долларов США больше, чем предполагалось ранее", - сообщил он, передает "Радио Свобода".

Перед голосованием депутаты Европарламента обсудили этот вопрос во время дебатов. Скептики из ультраправых сил, которых в этом созыве стало больше, отмечали, что Украине необходимо мирное, а не военное решение конфликта. Некоторые выражали обеспокоенность коррупцией и считали, что западная помощь только способствует разрушению страны. Однако большинство участников дискуссии подчеркивали, что Украина ведет войну как акт самозащиты, и защищает не только себя, но и Европу. Использование российских активов для помощи Украине считают способом заставить Россию ответить за свои преступления.

"Многие говорят на этих дебатах о мире. Мир во время, когда путинский режим бомбит школы и больницы. Они говорят о мире, когда российские военные казнят украинских солдат. Вы в курсе условий Путина для мира? Недавно он их сообщил на пресс-конференции. Полная капитуляция украинских военных - можете себе представить, как эти мирные переговоры будут выглядеть", - заявил во время дебатов евродепутат от Германии Лукас Сипе.

Что такое Европейский парламент? Европейский парламент - законодательный орган Европейского Союза, избираемый прямым голосованием гражданами Европейского Союза. Совместно с Советом Европейского Союза и Европейской комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из самых мощных законодательных органов в мире. В настоящее время парламент состоит из 705 членов и 1 председателя, которые представляют самый большой межнациональный демократический электорат в мире (500 миллионов избирателей в 2013 году), пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября совершил неанонсированный визит в Киев, где во время встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Этот пакет включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие, о чем говорится в заявлении Пентагона, разосланном СМИ.

Кроме того, США профинансируют производство украинских дронов на сумму 800 миллионов долларов, что станет отдельным пакетом финансирования для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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