Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

Юрий Берендий
22 октября 2024, 15:03
59
Европарламент поддержал пакет помощи на сумму до €35 млрд для Украины, которые выплатят за счет будущих доходов от замороженных активов РФ.
До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства
ЕП согласовал кредит для Украины на €35 миллиардов - на что пойдут средства / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

  • Украина получит кредит от ЕС на сумму до 35 миллиардов евро
  • Влияние войны на экономику Украины
  • Что говорят евродепутаты о мире в Украине

Сегодня, 22 октября, Европарламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму до 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов в странах ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За это решение проголосовали 518 депутатов, 56 - проголосовали против, а 61 - воздержался.

видео дня

На решение Европарламента отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который отметил, что полученные средства пойдут на покрытие насущных финансовых потребностей Украины.

"Это важный вклад ЕС в рамках $50 млрд кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, аргументируя необходимость утверждения кредитного механизма с использованием замороженных российских активов на сумму 50 миллиардов долларов от "Группы семи", из которых доля ЕС составляет 35 миллиардов евро, отметил, что усиление российской войны против Украины и ее атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру существенно влияют на экономику и финансы Украины.

"По оценкам Международного валютного фонда, дефицит финансирования может достичь 41,5 миллиарда долларов США в 2025 году, то есть на 15,6 миллиарда долларов США больше, чем предполагалось ранее", - сообщил он, передает "Радио Свобода".

Перед голосованием депутаты Европарламента обсудили этот вопрос во время дебатов. Скептики из ультраправых сил, которых в этом созыве стало больше, отмечали, что Украине необходимо мирное, а не военное решение конфликта. Некоторые выражали обеспокоенность коррупцией и считали, что западная помощь только способствует разрушению страны. Однако большинство участников дискуссии подчеркивали, что Украина ведет войну как акт самозащиты, и защищает не только себя, но и Европу. Использование российских активов для помощи Украине считают способом заставить Россию ответить за свои преступления.

"Многие говорят на этих дебатах о мире. Мир во время, когда путинский режим бомбит школы и больницы. Они говорят о мире, когда российские военные казнят украинских солдат. Вы в курсе условий Путина для мира? Недавно он их сообщил на пресс-конференции. Полная капитуляция украинских военных - можете себе представить, как эти мирные переговоры будут выглядеть", - заявил во время дебатов евродепутат от Германии Лукас Сипе.

Что такое Европейский парламент?

Европейский парламент - законодательный орган Европейского Союза, избираемый прямым голосованием гражданами Европейского Союза. Совместно с Советом Европейского Союза и Европейской комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из самых мощных законодательных органов в мире. В настоящее время парламент состоит из 705 членов и 1 председателя, которые представляют самый большой межнациональный демократический электорат в мире (500 миллионов избирателей в 2013 году), пишет Википедия.

Помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября совершил неанонсированный визит в Киев, где во время встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Этот пакет включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие, о чем говорится в заявлении Пентагона, разосланном СМИ.

Кроме того, США профинансируют производство украинских дронов на сумму 800 миллионов долларов, что станет отдельным пакетом финансирования для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине макрофинансовая помощь Европарламент денежная помощь
Реклама

Главное за день

Ещё
НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

15:27Украина
До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

15:03Украина
Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в Сумах

Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в Сумах

14:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

Последние новости

15:33

Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает

15:27

НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

15:19

Как сделать обувь водонепроницаемой: копеечные средства, которые спасут от влагиВидео

15:10

Оккупанты вклинились в линию обороны: ВСУ предупредили об изменениях в Часовом Яру

15:06

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
15:03

До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

14:52

Доллар и евро резко подорожали: сколько стоит иностранная валюта

14:40

"Честно говоря, не хочется": Магучих рассказала, почему не выходит замуж

14:39

Только зеленым и синим: почему в СССР подъезды красили до половины

Реклама
14:20

Украинцы могут получить до 150 тысяч грн: в Минэкономики назвали условия

14:10

Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в СумахФотоВидео

14:08

Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками"

14:02

Точка в Курской операции: эксперт назвал условие, когда ВСУ покинут территорию РФ

13:49

Гороскоп на завтра 23 октября: Водолеям - самый счастливый день, Стрельцам - ловушка

13:48

В ЕС снова заговорили о введении войск в Украину: в Politico назвали причину

13:29

Журналисты нашли, как друзья председателя фракции Порошенко в Киевсовете завладели коммунальными объектами в столице

13:28

В СССР такой не готовили: рецепт сногшибательного салата, который "подорвал" СетьВидео

12:54

Еще те "языкастые Хвеськи": астрологи назвали знаки, которые не смыслят свою жизнь без разговоров

12:45

Не для красоты: почему между железнодорожными путями лежат камни

12:44

Беглец Влад Яма засветился с Алиной Гросу в США

Реклама
12:35

БПЛА перешли на "новые цели": все подробности ночной атаки на заводы России

12:02

"С перекошенным лицом": известную российскую певицу задержали в невменяемом состоянии

11:49

В Украину пришло бабье лето: синоптики назвали самые теплые дниФото

11:43

Ситуация для врага патовая: Жданов рассказал, как ВСУ "дали по зубам" РФ на Донбассе

11:07

Алессандра Амброзио на шоу Victoria's Secret: как 43-летняя звезда привела себя в форму

11:06

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Козлам - страх и сомнения, Свиньям - опасность

10:58

Простой математический вопрос поставил взрослых в тупик: решат его не все

10:45

Южная Корея созвала Совбез: готовится передать Украине наступательное оружие

10:36

С октябрем не сложилось: Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины

10:35

Джоли снова влюблена: она провела две ночи в отеле с новым бойфрендом

10:25

Чем РФ заплатит за участие солдат КНДР в войне: в Сеуле раскрыли детали

10:22

Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

10:12

$450 тысяч, ювелирка, паспорт РФ у сына: СБУ "накрыли" главу Николаевской МСЭКФото

09:55

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

09:46

Переброска войск КНДР в Украину: циничное заявление союзника РФ в ООН

09:40

"Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

09:26

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие": в ВС рассказали детали масштабной атаки РФ

09:10

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:04

ВСУ имеют успех и продвижение в Курской области - детали от ISW

08:59

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Реклама
08:23

"Взрывная" ночь в РФ: дроны атаковали сразу несколько предприятий в разных областях

07:51

"Если завтра мы увидим его": что может произойти с беглецом Олегом Винником

07:28

РФ ударила по жилым домам в Сумах: погибли три человека, в том числе ребенок

07:08

Оккупанты систематически казнят военнопленных и применяют химоружие - ISW

06:05

Провал операции "Кишинев за три дня"мнение

05:38

Желтый, синий или красный: какой должен быть цвет газа в плите - ответ удивитВидео

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти зонтик

05:06

Как сделать из хлебницы стильную тумбочку: впечатляющее перевоплощение за копейки

04:51

Этикет дома: какие правила нужно соблюдать для гармонии в семьеВидео

04:02

Война в Украине может завершиться в 2025 году: Маломуж указал на важный момент

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять