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Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун

Надежда Майная
23 октября 2024, 09:00обновлено 23 октября, 10:27
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Украина должна ставить вопрос ребром – или членство в НАТО, или собственное ядерное оружие, убежден генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
Или НАТО, или ядерка: Ягун считает, что Украина имеет право ставить вопрос ребром
У Украины есть технические возможности создать тактическое ядерное оружие – генерал-майор запаса СБУ Ягун / Коллаж: Главред

После публикации BILD о том, что власти Украины всерьез рассматривают возможность восстановления ядерного потенциала и могут изготовить ядерную бомбу за несколько недель, в украинском обществе начали дискутировать о целесообразности этой идеи. Несмотря на то, что МИД Украины и президент Зеленский опровергли "ядерные" намерения Украины, подчеркнув, что наше государство выбирает НАТО, а не ядерку, дискуссия не утихает, причем не только в Украине. Россияне тоже активно обсуждают ядерные возможности нашей страны, а российский диктатор Путин заверил, что РФ этого не допустит ни при каких обстоятельствах.

Генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун в интервью Главреду объяснил, почему Украина имеет право ставить вопрос ребром – либо членство в НАТО, либо собственное ядерное оружие, рассказал, есть ли у нашей страны технические возможности для создания ядерного оружия, а также прокомментировал реакцию Запада и России на теоретическую вероятность появления у Украины ядерного потенциала.

По вашей оценке, имеет ли Украина право рассматривать возможность восстановления ядерного потенциала в условиях, когда ее партнеры демонстрируют вялость и нерешительность в оказании помощи? Да и надежды на Будапештский меморандум не оправдались: Украина и ядерное оружие потеряла, и действенных гарантий безопасности не получила.

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Украина имеет право делать что угодно, потому что она является суверенным государством.

Согласно Будапештскому меморандуму, действительно, наши партнеры должны были гарантировать нам безопасность, когда Россия пошла на Украину войной, но произошло иначе. Получается, они нас просто обманули.

Поэтому Украина поставила вопрос ребром: или нас должны принять в НАТО, соответственно, создав зонтик безопасности над нами, или мы начинаем создавать ядерное оружие. И наша страна вправе говорить именно так, потому что это вопрос его выживания.

Другое дело – способны ли мы не только создать ядерное оружие, но и потом обслуживать его. Однако опыт Израиля показал, что все это риторические вопросы. Ведь когда встал вопрос о выживании Израиля как государства, там четко поняли, что за них никто воевать не будет. Наверное, у Израиля уже есть ядерное оружие – вспомните знаменитую фразу: у нас ядерного оружия нет, но если надо, мы им шандарахнем.

Украина сейчас оказалась в ситуации, похожей на ту, в которой в свое время был Израиль. Тогда многие государства вместо того, чтобы помогать ему, наоборот, вставляли палки в колеса: было и эмбарго на оружие, и в 1972 году израильские корабли обстреливались кораблями НАТО, и т.д. Ситуация тогда была напряженная, фактически шла война между Израилем и НАТО. Думаю, именно тогда и было принято решение. А один из ядерщиков, который работал в США, был задержан за шпионаж в интересах Израиля. Иными словами, мир все это уже проходил.

Конечно, речь не идет о том, что Украина уже завтра начнет создавать собственное ядерное оружие (у нас просто нет нужных для этого средств), но стопроцентно мы имеем для этого и соответствующие наработки, и возможности, кстати, намного большие, чем были у Израиля.

То есть технические возможности создать ядерное оружие у Украины есть уже сейчас?

Да. Я не говорю о стратегическом, но тактическое ядерное оружие – может. Сегодня это не является большой проблемой.

Вообще, сейчас стоит вопрос даже не о создании ядерной боеголовки, а о ее носителе, то есть как донести ее до врага.

Другими словами, Украине сначала следует заняться созданием и собственным производством носителей, а уже потом разрабатывать ядерную боеголовку?

Думаю, если мы вместо тротила поставим в какой-то дрон ядерную боеголовку, он сможет долететь с ней до цели. Это не является проблемой. То есть мы уже параллельно создаем эти носители.

Россия, например, используя против нас Искандеры, Кинжалы и Калибры, может также отправить ими ядерную боеголовку. Все это – носители тактического ядерного оружия. То есть во всем, в чем есть боеголовка, она может быть заменена на ядерную.

Насколько целесообразно в нынешних условиях Украине даже не начинать производство ядерного оружия, а просто говорить об этом теоретически? Ведь вполне прогнозируемо, что Запад, в частности, США, крайне негативно отреагируют на это.

А что нам остается делать? Мы просим помочь нам противостоять российской агрессии, а нам говорят подождать и посмотреть. Чего ждать? Может, россияне дойдут не до Киева, а только до Броваров? Как с Западом говорить!

В определенный момент Украина просто скажет: слушайте, у нас есть два пути – или членство в НАТО, или создание собственного ядерного оружия. А вот после этого пусть на Западе делают озабоченное лицо. Конечно, мы понимаем, что создание ядерного оружия – не лучший вариант, но что нам делать, самоуничтожиться как народ, потому что Запад не может должным образом помочь? Получается, мы можем рассчитывать только на себя.

Сейчас мы в такой ситуации, что у нас просто нет выбора.

Как отреагирует Запад на такую постановку вопроса? Не прикрутит ли он финансовую и военную помощь Украине после такой дерзости?

Другого пути нет. Сколько можно нам быть просителями. Не хотят помогать – что ж, не надо.

Есть страны, не Европы, которые гораздо лучше понимают ситуацию Украины. Сейчас, например, Южная Корея принимает решение, начать ли прямую помощь Украине в связи со вступлением Северной Кореи в войну против нашей страны и переброской войск. Япония также поднимает ставки, потому что понимает, что мы в определенной степени сдерживаем и Китай. Если Европа и Америка этого не понимают, что нам остается делать. Мы сейчас платим за все своей кровью.

Как бы вела себя Россия, если бы Украина действительно начала создавать собственное ядерное оружие? Заставило бы это ее корректировать свое поведение, в частности, остановить войну?

Это очень интересный вопрос. Ведь Россия уже испугалась. В Государственной думе РФ уже сказали, что все это блеф, это невозможно, что Украина не способна создать ядерное оружие, что у нее нет технических возможностей. Такая реакция – признак испуга. Если бы россияне не восприняли информацию BILD серьезно, они бы продолжали свою риторику – мол, "а мы же говорили, что украинцы могут свою бомбу создать", "мы же вас предупреждали о ядерной безопасности".

Россия испугалась, потому что там понимают: у нас есть и ученые, и разработки, и даже учебный реактор. У нас было три учебных реактора: в Севастополе, Харькове и Киеве. По крайней мере, киевский реактор работает. Веду к тому, что у Украины действительно есть возможности для создания ядерного оружия. И Россия это понимает. Да, мы не совершим какой-то прорыв, не будем догонять Россию вместе с Китаем. Но сделать некую ядерную "вундервафлю" и куда-то ее отправить – можем спокойно, если они нас очень достанут.

Это заставит Россию прекратить войну, или она, наоборот, будет вести себя еще более агрессивно?

Россия не может прекратить войну, разве что произойдет что-то внутри нее самой. Вспомните опыт Первой мировой войны: что произошло тогда с Россией – ничего, просто царя не стало, вместе с его правительством.

А так, это ничего бы не изменило в действиях России.

Впрочем, уже то, что Россия испугалась, является знаковым. К тому же она очень боится того, что Запад в ответ на такую риторику Киева начнет помогать должным образом в войне до победы.

Насколько формула "или ядерка, или НАТО" будет побуждать Запад ускорить продвижение Украины в Альянс? Пусть не принять в НАТО, но, как говорится в Плане победы Зеленского, хотя бы пригласить.

Запад не хочет приглашать Украину в НАТО. Даже приглашать! Причина проста: приглашение обяжет Альянс защищать Украину. Другими словами, приглашенная страна фактически оказывается под зонтиком НАТО.

А какого результата этой войны тогда хочет Запад?

На Западе просто ждут, когда в России что-то произойдет. Там надеются, что Россия снова будет такой, какой она была до 2000-х годов, до Путина или с молодым Путиным.

Кстати, когда мы начинаем продвигать идею поддержки малых народов Российской Федерации, которые имеют право на самоопределение, на Западе вообще не понимают, о каком самоопределении идет речь, кто они такие эти народы.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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