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"У нас нет выбора": генерал СБУ сделал заявление по ядерному оружию Украины

Андрей Ганчук
23 октября 2024, 13:33
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Украина не может ждать, пока россияне, условно говоря, дойдут если не до Киева, то Броваров, отметил Виктор Ягун.
Ягун, ядерное оружие
Украина просит помощи у Запада, а партнеры демонстрируют нерешительность - Ягун / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы эксперта:

  • Запад не оставляет Украине выбора
  • У Украины, возможно, будет лишь два пути
  • Украине приходится рассчитывать только на себя

Риторика о ядерном оружии является вынужденной, поскольку Запад не демонстрирует решительности в вопросах военной помощи Украине. У Киева нет выбора, поэтому западный мир не должен удивляться, если однажды украинское государство ему скажет, что есть лишь два пути: НАТО или создание собственного ядерного оружия. Об этом заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что риторика о возможном создании Украиной ядерного оружия является вынужденной.

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"А что нам остается делать? Мы просим помочь нам противостоять российской агрессии, а нам говорят подождать и посмотреть. Чего ждать? Может, россияне дойдут не до Киева, а только до Броваров? Как с Западом говорить!" – отметил Ягун.

По его словам, в таких обстоятельствах Украина рано или поздно поставит Запад перед выбором.

"В определенный момент Украина просто скажет: слушайте, у нас есть два пути – или членство в НАТО, или создание собственного ядерного оружия. А вот после этого пусть на Западе делают озабоченное лицо. Конечно, мы понимаем, что создание ядерного оружия – не лучший вариант, но что нам делать, самоуничтожиться как народ, потому что Запад не может должным образом помочь? Получается, мы можем рассчитывать только на себя. Сейчас мы в такой ситуации, что у нас просто нет выбора", - подчеркнул Виктор Ягун.

Будет ли Украина создавать ядерное оружие – новости по теме:

Украине нужно либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО, чтобы гарантировать собственную безопасность, сказал 17 октября президент Владимир Зеленский в Брюсселе.

Он раскритиковал подписантов Будапештского меморандума, поскольку Киев отдал ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, но получил войну с РФ. Украина намерена получить гарантии путем вступления в НАТО.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Позже в Bild написали, что Украина восстановит ядерный арсенал, если войска России пойдут на Киев.

Обозреватель Юлиан Рёпке сказал, что "украинский чиновник" якобы поведал ему о способности Украины получить ядерное оружие лишь "за несколько недель".

Украина не намерена создавать ядерное оружие, сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Киев лишь сделал выводы о ненадежности "гарантий" в рамках Будапештского меморандума и намерен вступить в НАТО, чтобы получить защиту для своего государства.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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