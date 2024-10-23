'Это металлолом': летчик-испытатель жестко 'проехался' по боевой авиации КНДР

Накануне стало известно об отправке КНДР своих пилотов в Россию.

https://glavred.info/ukraine/ce-metalobruht-pilot-vinishchuvach-zhorstko-projihavsya-po-boyoviy-aviaciji-kndr-10607987.html Ссылка скопирована

Война в Украине - эксперт оценил авиапарк КНДР / Коллаж Главреда. Фото: depositphoto.com.ua. скриншот видео

Главные тезисы:

У КНДР есть только старые МиГ и Су

Пилотов Северной Кореи отправили в Россию, вероятно, для учений

Полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лыходид в эфире КИЕВ24 оценил состояние боевой авиации КНДР на фоне информации о переброске в РФ северокорейских летчиков.

Он пояснил, что на сегодня северокорейская авиация ничем не отличается от того состояния, в котором была украинская до начала полномасштабного вторжения России.

видео дня

Некоторые экземпляры Лыходид назвал "металлоломом".

"В Северной Корее авиация такая же, какой была и у нас в начале войны. Там осталось, да и было, до 30 МиГ-29, чуть больше Су-25. А все остальное - металлолом 60-70 годов", - ответил военный.

Лыходид допускает, что КНДР могла отправить своих пилотов для учений в "боевых условиях".

"Я не знаю, есть ли они там корейские летчики в России... Здесь нет ничего удивительного. Они могут приехать туда, и, учитывая, что Россия сейчас воюет, учиться в боевых условиях", - сказал он.

Армия КНДР / Инфографика Главреда

Войска КНДР против Украины - главное

Как сообщал Главред, согласно последним оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

Ни в США, ни в НАТО не решаются ни на какие действия. Генсек Альянса Марк Рютте лишь сказал, что это "значительно обострит ситуацию". Но на угрозу отреагировала Южная Корея. 22 октября власти страны пообещали принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

При этом КНДР и Россия все отрицают, называя разведывательные данные "нелепыми слухами" и "пропагандой".

Путин в КНДР - что следует знать Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран. В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как считают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину. Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред