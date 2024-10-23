Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

Первые результаты служебного расследования указывают на то, что больше всего прокуроров имеют группы инвалидности в Хмельницкой и Черкасской областях. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
Согласно обработанной информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.
В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.
В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%.
"В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%. В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что по каждому из этих случаев будет осуществлена детальная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в контексте уголовного производства.
Что такое Офис Генерального прокурора?
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно
Напомним, 4 октября правоохранительные органы разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке хранились почти 600 тысяч долларов.
Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.
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