Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

Марина Фурман
23 октября 2024, 20:43
228
В Черкасской и Хмельницкой областях почти 30% всех прокуроров - имеют статус лиц с инвалидностью.
Офис генпрокурора
Офис генпрокурора продолжает служебное расследование / Коллаж: Главред, фото Офис генпрокурора, УНИАН

Первые результаты служебного расследования указывают на то, что больше всего прокуроров имеют группы инвалидности в Хмельницкой и Черкасской областях. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно обработанной информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.

видео дня

В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%.

"В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%. В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что по каждому из этих случаев будет осуществлена детальная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в контексте уголовного производства.

Что такое Офис Генерального прокурора?

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

Напомним, 4 октября правоохранительные органы разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке хранились почти 600 тысяч долларов.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генпрокуратура генпрокурор инвалидность Офис генпрокурора
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

22:11Синоптик
США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:45Украина
Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

20:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

Вызов в ТЦК не повесткой: адвокат рассказал о новых проблемах мужчин в Украине

Вызов в ТЦК не повесткой: адвокат рассказал о новых проблемах мужчин в Украине

Последние новости

22:14

"Украина исчезнет": Лукашенко разразился угрозами о "самом опасном оружии" РФ

22:11

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

21:59

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024: когда имидж менять не стоит

21:48

"Это металлолом": летчик-испытатель жестко "проехался" по боевой авиации КНДР

21:40

"Был безнадежно влюблен": Melovin впервые прокомментировал слухи про помолвку

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – ЯгунУкраина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун
21:36

Снижение мобилизационного возраста до 21 года: в ВСУ прокомментировали такую идею

20:48

Цены бьют рекорды: в Украине сильно взлетела стоимость стратегического овоща

20:45

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:43

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

Реклама
20:22

Знают далеко не все: какие вещи нельзя держать в своей спальне - ТОП-8 предметов

20:17

"На уровне пропаганды!": Захарова ушла от вопроса о войсках КНДР в РоссииВидео

20:12

Почему лампочки так быстро перегорают: неожиданные причины

20:10

Дива Монро рассказала, как ходила в ТЦК и состоит ли на воинском учете

19:53

"Другого пути нет": генерал СБУ сделал заявление о создании Украиной ядерного оружия

19:47

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

19:34

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:17

Разрешение Украине бить западным оружием вглубь РФ: Остин озвучил стратегию США

19:06

"Фиаско для России": в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

19:04

В Турции на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИВидео

18:48

Орбана сбрасывают с пьедестала: опрос в Венгрии показал интересные результаты

Реклама
18:34

Вывесили российский флаг: войска РФ зашли в важный город на Востоке - BILD

18:29

"Постоянно бросает в эту историю": популярная певица призналась в злоупотреблении алкоголем

17:57

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответомВидео

17:55

Бронирование претерпело изменения: у компаний могут отобрать статус "критических", подробности

17:51

Украина способна остановить наступление оккупантов: офицер озвучил ключевые условия

17:46

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

17:39

"Не только к северу от Суджи": эксперт Снегирев раскрыл наступление ВСУ на Курщине

17:31

Участие КНДР в войне в Украине приведет к новой эпохе: на Западе забили тревогу

17:18

Сразу на трех направлениях фронта: оккупанты неожиданно взяли паузу - ОТГ "Луганск"

17:15

"Нас обманули": имеет ли Украина право создать ядерное оружие - генерал-майор СБУ

17:04

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

16:42

Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи

16:38

Находка для коллекционеров: какие игрушки из СССР стоят десятки и сотни тысяч гривен

16:31

Парень нашел потайной ход в лесу и спустился туда: его видео 18 миллионов человекВидео

16:25

Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию

16:14

Ядерное оружие или НАТО для Украины: генерал СБУ назвал главную проблему Запада

15:56

План победы "обречен на провал", а Запорожье станет целью РФ: главное из статьи The Economist

15:53

Трофея не избежать: как поймать карпа осенью

15:49

Скандальная блогерша Стужук, которая молчит о войне, беременна пятым ребенком

15:27

Остановка деятельности МСЭК: министр сказал, кому передадут функции

Реклама
15:17

Вдвое больше предыдущих оценок: сколько военных КНДР направили в РФ

15:14

Лучше палец в рот не класть: астрологи назвали самые бескомпромиссные знаки Зодиака

15:08

У Путина объявили о позиции по "мирной" инициативе Китая и Бразилии

15:06

Будет богатая и счастливая жизнь: что нужно сделать 24 октября - приметы

14:48

Запрет на 100 лет: почему в США нельзя было выращивать черную смородину

14:45

Готовит ли РФ наступление на Запорожском направлении: спикер раскрыл план врага

14:31

Умер легендарный солист группы Iron Maiden

14:29

Что означает танец во сне: приятные и негативные значения сновидения

14:28

Можно готовить хоть каждый день: простейший рецепт домашнего хлеба в рукаве без замесаВидео

14:07

Остались только безвкусные балахоны: у Повалий ВАКС отобрал ее украинское имущество

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять