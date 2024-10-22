Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.
Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.
"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины. Отдельно надо пройтись по всем горизонталям местной власти", - сказал Зеленский.видео дня
Он добавил, что в Украине должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за ситуации со скандалами по МСЭК.
Планируется проведение аудита пенсий и других начислений всем чиновникам с "инвалидностью".
Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно
4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.
Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.
После огласки и начала служебного расследования хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился по собственному желанию. Приказ был подписан генпрокурором Украины.
Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал кадровые решения. Он подчеркнул, что за ситуацию в правоохранительных органах должна быть политическая ответственность Генерального прокурора.
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