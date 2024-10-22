Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

Президент заявил о необходимости провести аудит пенсий и других начислений чиновникам.

https://glavred.info/ukraine/skandal-s-invalidnostyu-dlya-prokurorov-zelenskiy-raskritikoval-rabotu-dvuh-ministrov-10607726.html Ссылка скопирована

Зеленский раскритиковал работу двух министров / Коллаж: Главред, фото: Денис Шмыгаль, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.

"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины. Отдельно надо пройтись по всем горизонталям местной власти", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что в Украине должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за ситуации со скандалами по МСЭК.

Планируется проведение аудита пенсий и других начислений всем чиновникам с "инвалидностью".

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

После огласки и начала служебного расследования хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился по собственному желанию. Приказ был подписан генпрокурором Украины.

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал кадровые решения. Он подчеркнул, что за ситуацию в правоохранительных органах должна быть политическая ответственность Генерального прокурора.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред