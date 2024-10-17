Хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился: что известно

Прокурор Алексей Олейник был уволен по собственному желанию.

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Алексея Олейника уволили из прокуратуры / фото: Хмельницкая областная прокуратура

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник внезапно уволился с работы после скандала о своей "инвалидности". Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что Олейник уволился по собственному желанию, а приказ об увольнении подписан генпрокурором.

"Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", - говорится в сообщении. видео дня

Скандал с главой МСЭК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы по решению скандально известной главы областной МСЭК Татьяны Крупы, отметил журналист Юрий Бутусов.

4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.

Кроме того, выявлено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.

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