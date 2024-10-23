США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

Правительство США выделило Украине пакет макрофинансовой помощи на сумму 20 миллиардов долларов как свою долю в кредит "G-7" для Украины.

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США предоставят Украине $20 млрд кредита - известно на что пойдут средства / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вкратце:

США предоставят Украине до 20 млрд $ дополнительной помощи

Средства пойдут на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году

Соединенные Штаты приняли решение передать Украине значительный пакет макрофинансовой помощи на сумму 20 миллиардов долларов. Кредитные средства будут переданы Украине в рамках 50-миллиардного кредита "G-7" и будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом во время вечернего обращения к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины - для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи"", - сказал Зеленский.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что эти средства являются частью общего пакета помощи на 50 миллиардов долларов, который согласовали страны G7 и ЕС. На этой неделе аналогичные решения были приняты также Европейским Союзом и Великобританией.

"Средства от партнеров пойдут на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году. Благодаря этой помощи наши союзники создают прочный фундамент для экономической и финансовой устойчивости Украины. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку! Это важная инвестиция в безопасность Европы и всего мира", - написал он в своем Telegram.

Какие страны входят в "Большую семерку" / Инфографика: Главред

Что такое G7? G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Южная Корея рассматривает возможность передачи Украине боеприпасов и оружия в ответ на участие военных КНДР в российско-украинской войне. Сеул имеет запас в 3,4 млн снарядов калибра 105 мм, что может быть полезным для ВСУ, сообщает Defense Express.

По мнению обозревателя BILD Альберта Линка, Южная Корея может пересмотреть свой подход к поддержке Украины, которая ранее ограничивалась гуманитарной помощью и касками. Из-за сотрудничества России и КНДР страна может решить прислать оружие.

Также, в первом квартале 2025 года Украина получит три французских самолета Mirage 2000-5, сообщает издание La Tribune со ссылкой на источники.

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