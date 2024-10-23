Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"На уровне пропаганды!": Захарова ушла от вопроса о войсках КНДР в России

Яна Ставская
23 октября 2024, 20:17
52
Захарова "удивляется", почему Южная Корея беспокоится "сотрудничеством" КНДР и России.
Войска КНДР в России - в МИД России "соскочили" от ответа / Фото: depositphoto.com.ua, скриншот видео

Вы узнаете:

  • Москва не хочет признавать войска КНДР в России
  • Захарова назвала разведданные Южной Кореи "пропагандой"

Пресс-атташе МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова не дала прямого ответа, находятся ли северокорейские войска в России.

На вопрос журналиста, может ли министерство иностранных дел подтвердить переброску Пхеньяном своих военных на Дальний Восток, Захарова ответила, чтобы он узнавал это у Ким Чен Ына.

видео дня

"Ответ на этот вопрос достаточно простой — северокорейские войска есть, а где они находятся — уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их Вооруженные силы", — сказала представитель МИД агрессора.

Затем Захарова пожаловалась, дескать, "вообще непонятно", почему Южная Корея "подняла такой ажиотаж".

"Это не просто заявление публичных лиц — это колоссальная работа в СМИ на уровне пропаганды. Они стояли за всеми материалами, которые распространялись, в частности, через СМИ", — добавила Захарова.

В МИД России утверждают, что "российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву, а во-вторых не наносит никакого вреда, ущерба Южной Кореи".

Захарова ушла от вопроса о переброске войск КНДР в Россию - смотрите видео:

После чего Захарова "послала" журналиста с этими вопросами к Сеулу.

"Также надо обратиться с вопросом к Сеулу, почему их это так волнует. Почему их волнует, где находится войска КНДР? Их волнует, когда те находится вблизи границ с Южной Кореей, но еще больше их волнует, когда они находятся вдалеке от границы", — завершила пресс-атташе МИД.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Ось зла / Инфографика: Главред

Войска КНДР на войне против Украины - главное

Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно последним оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

Ни в США, ни в НАТО не решаются ни на какие действия. Генсек Альянса Марк Рютте только сказал, что это "значительно обострит ситуацию". Но на угрозу отреагировала Южная Корея. 22 октября власти страны пообещали принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

При этом КНДР все отрицает, называя разведывательные данные "нелепыми слухами".

Кто такая Мария Захарова

Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Южная Корея новости КНДР Мария Захарова КНДР война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама

Главное за день

Ещё
США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:45Украина
Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

20:43Украина
Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:34Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

Последние новости

20:48

Цены бьют рекорды: в Украине сильно взлетела стоимость стратегического овоща

20:45

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:43

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

20:22

Знают далеко не все: какие вещи нельзя держать в своей спальне - ТОП-8 предметов

20:17

"На уровне пропаганды!": Захарова ушла от вопроса о войсках КНДР в РоссииВидео

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – ЯгунУкраина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун
20:12

Почему лампочки так быстро перегорают: неожиданные причины

20:10

Дива Монро рассказала, как ходила в ТЦК и состоит ли на воинском учете

19:53

"Другого пути нет": генерал СБУ сделал заявление о создании Украиной ядерного оружия

19:47

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

Реклама
19:34

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:17

Разрешение Украине бить западным оружием вглубь РФ: Остин озвучил стратегию США

19:06

"Фиаско для России": в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

19:04

В Турции совершили теракт: на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИВидео

18:48

Орбана сбрасывают с пьедестала: опрос в Венгрии показал интересные результаты

18:34

Вывесили российский флаг: войска РФ зашли в важный город на Востоке - BILD

18:29

"Постоянно бросает в эту историю": популярная певица призналась в злоупотреблении алкоголем

17:57

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответомВидео

17:55

Бронирование претерпело изменения: у компаний могут отобрать статус "критических", подробности

17:51

Украина способна остановить наступление оккупантов: офицер озвучил ключевые условия

17:46

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

Реклама
17:39

"Не только к северу от Суджи": эксперт Снегирев раскрыл наступление ВСУ на Курщине

17:31

Участие КНДР в войне в Украине приведет к новой эпохе: на Западе забили тревогу

17:18

Сразу на трех направлениях фронта: оккупанты неожиданно взяли паузу - ОТГ "Луганск"

17:15

"Нас обманули": имеет ли Украина право создать ядерное оружие - генерал-майор СБУ

17:04

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

16:42

Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи

16:38

Находка для коллекционеров: какие игрушки из СССР стоят десятки и сотни тысяч гривен

16:31

Парень нашел потайной ход в лесу и спустился туда: его видео 18 миллионов человекВидео

16:25

Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию

16:14

Ядерное оружие или НАТО для Украины: генерал СБУ назвал главную проблему Запада

15:56

План победы "обречен на провал", а Запорожье станет целью РФ: главное из статьи The Economist

15:53

Трофея не избежать: как поймать карпа осенью

15:49

Скандальная блогерша Стужук, которая молчит о войне, беременна пятым ребенком

15:27

Остановка деятельности МСЭК: министр сказал, кому передадут функции

15:17

Вдвое больше предыдущих оценок: сколько военных КНДР направили в РФ

15:14

Лучше палец в рот не класть: астрологи назвали самые бескомпромиссные знаки Зодиака

15:08

У Путина объявили о позиции по "мирной" инициативе Китая и Бразилии

15:06

Будет богатая и счастливая жизнь: что нужно сделать 24 октября - приметы

14:48

Запрет на 100 лет: почему в США нельзя было выращивать черную смородину

14:45

Готовит ли РФ наступление на Запорожском направлении: спикер раскрыл план врага

Реклама
14:31

Умер легендарный солист группы Iron Maiden

14:29

Что означает танец во сне: приятные и негативные значения сновидения

14:28

Можно готовить хоть каждый день: простейший рецепт домашнего хлеба в рукаве без замесаВидео

14:07

Остались только безвкусные балахоны: у Повалий ВАКС отобрал ее украинское имущество

13:58

Войска КНДР уже в России: в Пентагоне раскрыли деталиВидео

13:39

Гороскоп на завтра 24 октября: Овнам - невероятная возможность, Скорпионам - испытания

13:33

"У нас нет выбора": генерал СБУ сделал заявление по ядерному оружию Украины

13:21

Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000-5: СМИ озвучили их количество

13:08

Умер звезда "Спасателей Малибу"

12:51

РФ испугалась: известно, остановится ли война, если у Украины будет "ядерка"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять