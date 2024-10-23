"На уровне пропаганды!": Захарова ушла от вопроса о войсках КНДР в России

Захарова "удивляется", почему Южная Корея беспокоится "сотрудничеством" КНДР и России.

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Войска КНДР в России - в МИД России "соскочили" от ответа / Фото: depositphoto.com.ua, скриншот видео

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Москва не хочет признавать войска КНДР в России

Захарова назвала разведданные Южной Кореи "пропагандой"

Пресс-атташе МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова не дала прямого ответа, находятся ли северокорейские войска в России.

На вопрос журналиста, может ли министерство иностранных дел подтвердить переброску Пхеньяном своих военных на Дальний Восток, Захарова ответила, чтобы он узнавал это у Ким Чен Ына.

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"Ответ на этот вопрос достаточно простой — северокорейские войска есть, а где они находятся — уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их Вооруженные силы", — сказала представитель МИД агрессора.

Затем Захарова пожаловалась, дескать, "вообще непонятно", почему Южная Корея "подняла такой ажиотаж".

"Это не просто заявление публичных лиц — это колоссальная работа в СМИ на уровне пропаганды. Они стояли за всеми материалами, которые распространялись, в частности, через СМИ", — добавила Захарова.

В МИД России утверждают, что "российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву, а во-вторых не наносит никакого вреда, ущерба Южной Кореи".

Захарова ушла от вопроса о переброске войск КНДР в Россию - смотрите видео:

После чего Захарова "послала" журналиста с этими вопросами к Сеулу.

"Также надо обратиться с вопросом к Сеулу, почему их это так волнует. Почему их волнует, где находится войска КНДР? Их волнует, когда те находится вблизи границ с Южной Кореей, но еще больше их волнует, когда они находятся вдалеке от границы", — завершила пресс-атташе МИД.

Ось зла / Инфографика: Главред

Войска КНДР на войне против Украины - главное

Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно последним оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

Ни в США, ни в НАТО не решаются ни на какие действия. Генсек Альянса Марк Рютте только сказал, что это "значительно обострит ситуацию". Но на угрозу отреагировала Южная Корея. 22 октября власти страны пообещали принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

При этом КНДР все отрицает, называя разведывательные данные "нелепыми слухами".

Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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