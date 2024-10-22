Южная Корея созвала Совбез: готовится передать Украине наступательное оружие

СМИ предполагали, что Сеул может пересмотреть свою помощь Украине. До этого Южная Корея воздерживалась от отправки летального вооружения.

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Южная Корея готовит "ответ" на отправку войск КНДР в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео на YouTube

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Южная Корея рассматривает передачу Украине наступательного оружия

Сеул призвал КНДР вывести войска из России

Корея предоставляла Украине только гуманитарную помощь

Южная Корея во вторник, 22 октября, пообещала принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия, пишет агентство Yonhap.

Указывается, что будущие возможные решения Южной Кореи рассматривали на заседании Совбеза, которое было созвано для оценки разведывательной информации о переброске в Россию около 12 тысяч северокорейских солдат.

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Члены Совбеза еще раз призвали КНДР к немедленному выводу войск из России.

"Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, Южная Корея не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно", - подчеркнул заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё.

Среди возможных сценариев - отправка Украине оружия для обороны и нападения, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник.

Агентство напоминает, что Южная Корея указывала на возможность поставок оружия Украине еще в июне этого года - после того, как Ким Чен Ын подписал с Путиным договоренности по безопасности. Но до сих пор Сеул придерживался своей позиции о предоставлении Украине только нелетальной гуманитарной помощи.

Северная и Южная Кореи - в чем отличаются / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - реакция Южной Кореи

BILD предполагал, что Южная Корея может пересмотреть помощь Украине - до этого Сеул помогал только гуманитарно и касками. Позже другие СМИ уточнили, что Корея может отправить в Украину своих опытных разведчиков для допроса северокорейских пленных.

21 октября Сеул вызвал "на ковер" российского посла, которого вызвали из-за войск КНДР в Украине. В частности, Южная Корея призвала Россию вывести свои войска и прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.

Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентябрь в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.

Кроме этого, стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов.

Что такое Yonhap? Йонхап - крупнейшее южнокорейское информационное агентство. Это финансируемая компания, базирующаяся в Сеуле, Южная Корея. Yonhap предоставляет новостные статьи, фотографии и другую информацию для газет, телеканалов и других средств массовой информации в Южной Корее.

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