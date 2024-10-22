Южная Корея созвала Совбез: готовится передать Украине наступательное оружие

Главное:
- Южная Корея рассматривает передачу Украине наступательного оружия
- Сеул призвал КНДР вывести войска из России
- Корея предоставляла Украине только гуманитарную помощь
Южная Корея во вторник, 22 октября, пообещала принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия, пишет агентство Yonhap.
Указывается, что будущие возможные решения Южной Кореи рассматривали на заседании Совбеза, которое было созвано для оценки разведывательной информации о переброске в Россию около 12 тысяч северокорейских солдат.
Члены Совбеза еще раз призвали КНДР к немедленному выводу войск из России.
"Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, Южная Корея не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно", - подчеркнул заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё.
Среди возможных сценариев - отправка Украине оружия для обороны и нападения, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник.
Агентство напоминает, что Южная Корея указывала на возможность поставок оружия Украине еще в июне этого года - после того, как Ким Чен Ын подписал с Путиным договоренности по безопасности. Но до сих пор Сеул придерживался своей позиции о предоставлении Украине только нелетальной гуманитарной помощи.
Войска КНДР в Украине - реакция Южной Кореи
BILD предполагал, что Южная Корея может пересмотреть помощь Украине - до этого Сеул помогал только гуманитарно и касками. Позже другие СМИ уточнили, что Корея может отправить в Украину своих опытных разведчиков для допроса северокорейских пленных.
21 октября Сеул вызвал "на ковер" российского посла, которого вызвали из-за войск КНДР в Украине. В частности, Южная Корея призвала Россию вывести свои войска и прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.
Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентябрь в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.
Кроме этого, стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов.
Что такое Yonhap?
Йонхап - крупнейшее южнокорейское информационное агентство. Это финансируемая компания, базирующаяся в Сеуле, Южная Корея. Yonhap предоставляет новостные статьи, фотографии и другую информацию для газет, телеканалов и других средств массовой информации в Южной Корее.
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