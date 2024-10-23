Миллионы снарядов для Украины: СМИ узнали, что может передать Южная Корея

Соединенные Штаты со времен Холодной войны накопили в Южной Корее очень большие запасы боеприпасов.

https://glavred.info/ukraine/milliony-snaryadov-dlya-ukrainy-smi-uznali-chto-mozhet-peredat-yuzhnaya-koreya-10607810.html Ссылка скопирована

У Южной Кореи есть 3,4 млн снарядов, их можно передать Украине - Defence Express / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Ключевые тезисы Defence Express:

У Южной Кореи есть 3,4 млн "лишних" боеприпасов

"Лишние" боеприпасы Сеул может передать Украине

Украина нуждается в снарядах калибра 105 мм

Южная Корея изучает возможность передачи Украине боеприпасов и вооружений в ответ на отправку военных КНДР на российско-украинскую войну. У Сеула есть 3,4 млн снарядов калибра 105 миллиметров, которые так необходимы ВСУ.

видео дня

Военный портал Defense Express пишет, что в апреле в Центре стратегических и международных исследований CSIS сообщали о наличии у Южной Кореи миллионов "лишних" снарядов калибра 105 мм, которые можно было бы передать Украине.

Откуда в Южной Корее "лишние" снаряды

США во времена Холодной войны накопили в Южной Корее огромные запасы снарядов. Сеул получил пару сотен тысяч снарядов калибра 155 мм и 3,4 млн снарядов калибра 105 мм. Еще с 2020 года Корея собирается постепенно отправить эти боеприпасы в резерв.

Сравнение потенциалов КНДР и Южной Кореи / Инфографика: Главред

Таким образом, часть из 3,4 млн снарядов 105 мм избыточные для Южной Кореи, и их можно было бы передать Киеву без значительных последствий.

Почему Украине нужны снаряды 105 мм

Дело в том, что Украина получила от Запада 100 гаубиц, для которых нужны боеприпасы. И как раз снаряды калибра 105 мм будут особо необходимы.

Южная Корея готовит военную помощь для Украины – что об этом известно:

Южная Корея может вступить в войну в Украине, ранее написали журналисты Newsweek. Сеул может отправить на помощь украинцам военный и разведывательный персонал для работы с пленными северокорейцами и раскрытия военной тактики.

Агентство Yonhap 22 октября сообщило, что Южная Корея созвала Совбез для рассмотрения вопроса относительно передачи Украине летального оружия. Сеул намерен реагировать решительно на планы отправить военных КНДР на войну РФ против Украины.

Южная Корея помогает Украине, сказал Владимир Зеленский. В то же время Запад, по словам президента, медлит, и такие промедления – риски для Киева.

Чем особенна Южная Корея? Южная Корея – индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея – один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" – государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред