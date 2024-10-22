Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает

Яна Ставская
22 октября 2024, 15:33обновлено 22 октября, 17:14
147
Сегодня Сеул заявил, что рассматривает вариант передачи Украине наступательного оружия.
Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает
Войска КНДР в Украине - новая реакция Зеленского / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, ОП

Главные тезисы:

  • Россия боится реакции Китая на переброску войск КНДР
  • Путин "купил" Ким Чен Ына за деньги

Запад очень сдержанно реагирует на переброску Северной Кореей своих войск в Украину, вероятно, из-за Китая, предположил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 22 октября. Тогда как Южная Корея Киеву помогает.

Но для Украины такое промедление - это риски.

видео дня

"РФ так осторожно с этой тематикой носится, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски", - сказал глава государства.

По мнению Зеленского, Пхеньян - "очень бедный", а потому помогает России человеческим ресурсом из-за денег.

Украина же, подчеркнул президент, фиксировала северокорейских офицеров на временно оккупированных территориях, что может быть подготовкой к отправке большего контингента.

А вот Южная Корея поддерживает Украину. Правда, Зеленский не стал уточнять, о какой именно поддержке идет речь.

"У нас нормальный диалог с ними. В принципе, они нас поддерживают. У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", - высказался Зеленский.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Ось зла / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - главное

В октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Запад до сих пор "не увидел" развертывания сил КНДР в России.

Вместе с тем на угрозу отреагировала Южная Корея. 22 октября Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

КНДР все отрицает, называя разведывательные данные "нелепыми слухами", а сестра Ким Чен Ына обозвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками" США.

Спутники Южной Кореи обнаружили переброску в Россию 1500 солдат в сентябре, а также четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток. Кроме этого, стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Южная Корея новости КНДР Владимир Зеленский КНДР война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама

Главное за день

Ещё
Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:07Украина
Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

17:03Украина
КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

17:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

Последние новости

17:25

После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

17:18

Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

17:07

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:03

Почему мутнеет консервация: где напортачили и что с этим делать

17:03

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:01

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

16:52

"Очень важный рубеж": ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке

16:38

Размещение "сил сдерживания" в Украине: во Франции сделали предложение

16:37

Как правильно вести современную переписку: правила этикета, которые знают единицы

Реклама
16:29

Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента

16:08

Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилосьВидео

16:02

Как вырастить лук без стрелок: что надо сделать перед посадкой - знают не всеВидео

15:59

Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк

15:51

Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине

15:33

Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает

15:27

НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

15:19

Как сделать обувь водонепроницаемой: копеечные средства, которые спасут от влагиВидео

15:10

Оккупанты вклинились в линию обороны: ВСУ предупредили об изменениях в Часовом Яру

15:06

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

15:03

До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

Реклама
14:52

Доллар и евро резко подорожали: сколько стоит иностранная валюта

14:40

"Честно говоря, не хочется": Магучих рассказала, почему не выходит замуж

14:39

Только зеленым и синим: почему в СССР подъезды красили до половины

14:20

Украинцы могут получить до 150 тысяч грн: в Минэкономики назвали условия

14:10

Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в СумахФотоВидео

14:08

Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками"

14:02

Точка в Курской операции: эксперт назвал условие, когда ВСУ покинут территорию РФ

13:49

Гороскоп на завтра 23 октября: Водолеям - самый счастливый день, Стрельцам - ловушка

13:48

В ЕС снова заговорили о введении войск в Украину: в Politico назвали причину

13:29

Журналисты нашли, как друзья председателя фракции Порошенко в Киевсовете завладели коммунальными объектами в столице

13:28

В СССР такой не готовили: рецепт сногшибательного салата, который "подорвал" СетьВидео

12:54

Еще те "языкастые Хвеськи": астрологи назвали знаки, которые не смыслят свою жизнь без разговоров

12:45

Не для красоты: почему между железнодорожными путями лежат камни

12:44

Беглец Влад Яма засветился с Алиной Гросу в США

12:35

БПЛА перешли на "новые цели": все подробности ночной атаки на заводы России

12:02

"С перекошенным лицом": известную российскую певицу задержали в невменяемом состоянии

11:49

В Украину пришло бабье лето: синоптики назвали самые теплые дниФото

11:43

Ситуация для врага патовая: Жданов рассказал, как ВСУ "дали по зубам" РФ на Донбассе

11:07

Алессандра Амброзио на шоу Victoria's Secret: как 43-летняя звезда привела себя в форму

11:06

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Козлам - страх и сомнения, Свиньям - опасность

Реклама
10:58

Простой математический вопрос поставил взрослых в тупик: решат его не все

10:45

Южная Корея созвала Совбез: готовится передать Украине наступательное оружие

10:36

С октябрем не сложилось: Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины

10:35

Джоли снова влюблена: она провела две ночи в отеле с новым бойфрендом

10:25

Чем РФ заплатит за участие солдат КНДР в войне: в Сеуле раскрыли детали

10:22

Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

10:12

$450 тысяч, ювелирка, паспорт РФ у сына: СБУ "накрыли" главу Николаевской МСЭКФото

09:55

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

09:46

Переброска войск КНДР в Украину: циничное заявление союзника РФ в ООН

09:40

"Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять