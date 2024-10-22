Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает

Сегодня Сеул заявил, что рассматривает вариант передачи Украине наступательного оружия.

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Войска КНДР в Украине - новая реакция Зеленского / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, ОП

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Россия боится реакции Китая на переброску войск КНДР

Путин "купил" Ким Чен Ына за деньги

Запад очень сдержанно реагирует на переброску Северной Кореей своих войск в Украину, вероятно, из-за Китая, предположил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 22 октября. Тогда как Южная Корея Киеву помогает.

Но для Украины такое промедление - это риски.

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"РФ так осторожно с этой тематикой носится, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски", - сказал глава государства.

По мнению Зеленского, Пхеньян - "очень бедный", а потому помогает России человеческим ресурсом из-за денег.

Украина же, подчеркнул президент, фиксировала северокорейских офицеров на временно оккупированных территориях, что может быть подготовкой к отправке большего контингента.

А вот Южная Корея поддерживает Украину. Правда, Зеленский не стал уточнять, о какой именно поддержке идет речь.

"У нас нормальный диалог с ними. В принципе, они нас поддерживают. У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", - высказался Зеленский.

Ось зла / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - главное

В октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Запад до сих пор "не увидел" развертывания сил КНДР в России.

Вместе с тем на угрозу отреагировала Южная Корея. 22 октября Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

КНДР все отрицает, называя разведывательные данные "нелепыми слухами", а сестра Ким Чен Ына обозвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками" США.

Спутники Южной Кореи обнаружили переброску в Россию 1500 солдат в сентябре, а также четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток. Кроме этого, стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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