Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею 'невоспитанными собаками'

Родственница диктатора КНДР снова прибегла к истерике и угрозам в сторону Южной Кореи. Впрочем, на этот раз вспомнила и об Украине.

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Сестра диктатора КНДР выдала истерическое заявление / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео BBC

Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон, которая входит в состав Госсовета и отвечает за информационную политику КНДР, назвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками", цитирует Чжон государственное агентство KNCA.

При этом Южную Корею она обозвала "головорезами", пригрозив "фатальными последствиями" Сеулу за якобы военные провокации.

Ким Ё Чжон, помимо этого, назвала "безумными" случаи с Южной Кореей и Украиной, которые решились пойти против ядерных государств.

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"Если вы посмотрите на то, что они делают, то Сеул и Киев очень похожи: ходят по разным местам, выпрашивая о помощи, и безрассудно бросаются бессмысленными обвинениями в отношении ядерных стран. Стоит добавить, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, выращенных в Соединенных Штатах", - высказалась сестра диктатора.

Южной Корее она пригрозила "уничтожением всего народа".

Войска КНДР в Украине - что известно

Напомним, 14 октября Зеленский подтвердил фактически прямое участие КНДР в войне против Украины. По его данным, Пхеньян готовит на подмогу оккупантам до 10 тысяч бойцов - все они проходят обучение на Дальнем Востоке.

Запад пока никак не отреагировал на отправку войск КНДР в Украину. США ответили, что они "обеспокоены" слухами, но пока не имеют данных о присутствии северокорейских военных в Украине.

Южная Корея и КНДР - главные отличия / Инфографика: Главред

Однако на действия Пхеньяна отреагировал Сеул. 22 октября Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентябрь в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.

Кроме этого, стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов.

Что такое KNCA? Корейское центральное информационное агентство - государственное информационное агентство Северной Кореи, основанное 5 декабря 1946 года. Агентство представляет мнения Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи для иностранных читателей. Штаб-квартира издания находится в Пхеньяне.

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