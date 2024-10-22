Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею 'невоспитанными собаками'

Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон, которая входит в состав Госсовета и отвечает за информационную политику КНДР, назвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками", цитирует Чжон государственное агентство KNCA.
При этом Южную Корею она обозвала "головорезами", пригрозив "фатальными последствиями" Сеулу за якобы военные провокации.
Ким Ё Чжон, помимо этого, назвала "безумными" случаи с Южной Кореей и Украиной, которые решились пойти против ядерных государств.
"Если вы посмотрите на то, что они делают, то Сеул и Киев очень похожи: ходят по разным местам, выпрашивая о помощи, и безрассудно бросаются бессмысленными обвинениями в отношении ядерных стран. Стоит добавить, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, выращенных в Соединенных Штатах", - высказалась сестра диктатора.
Южной Корее она пригрозила "уничтожением всего народа".
Войска КНДР в Украине - что известно
Напомним, 14 октября Зеленский подтвердил фактически прямое участие КНДР в войне против Украины. По его данным, Пхеньян готовит на подмогу оккупантам до 10 тысяч бойцов - все они проходят обучение на Дальнем Востоке.
Запад пока никак не отреагировал на отправку войск КНДР в Украину. США ответили, что они "обеспокоены" слухами, но пока не имеют данных о присутствии северокорейских военных в Украине.
Однако на действия Пхеньяна отреагировал Сеул. 22 октября Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.
Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентябрь в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.
Кроме этого, стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов.
Что такое KNCA?
Корейское центральное информационное агентство - государственное информационное агентство Северной Кореи, основанное 5 декабря 1946 года. Агентство представляет мнения Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи для иностранных читателей. Штаб-квартира издания находится в Пхеньяне.
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