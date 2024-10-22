В ЕС снова заговорили о введении войск в Украину: в Politico назвали причину

На западе снова звучат заявления о возможности развертывания европейских войск в поддержку Киева после информации о возможном привлечении Россией войск КНДР.

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В ЕС снова заговорили о вводе войск в Украину/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

Кратко:

На Западе снова раздаются заявления о возможности введения войск для помощи Украине

Запад обеспокоен информацией о возможном привлечении Россией войск КНДР

Ряд европейских чиновников считает, что Запад слишком осторожен в своих действиях

Информация о том, что страна-агрессор Россия может привлечь к войне против Украины тысячи солдат КНДР, вызвала возникновение новой дискуссии относительно возможного развертывания европейских войск в поддержку Киева.

Об этом сообщает издание Politico. В издании обратили внимание на ряд заявлений, которые в последнее время прозвучали на Западе. В частности, литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис отметил, что европейским государствам стоит переосмыслить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении военных в Украину.

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"Если подтвердятся данные об участии солдат из Северной Кореи и поставки боеприпасов для россиян, то нужно снова вернуться к предложениям Макрона", - отметил Ландсбергис, подчеркнув важность этой темы.

В издании напомнили, что такая идея была озвучена еще в феврале этого года, однако тогда канцлер Германии Олаф Шольц отрицал возможность размещения европейских войск или войск НАТО в Украине.

Сейчас западные лидеры выражают осторожность относительно этой информации. Генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны США Ллойд Остин пока не подтвердили данные о возможном участии северокорейских войск, хотя Остин выразил обеспокоенность.

Ряд европейских чиновников считает, что Запад слишком осторожен в своих действиях. Так, бывший командующий вооруженными силами Эстонии и член Европейского парламента бывший командующий вооруженными силами Эстонии и член Европейского парламента Рихо Терхас утверждает, что Запад использует сомнения относительно достоверности разведывательной информации о перемещении войск КНДР, которую предоставила Южная Корея, как оправдание для бездействия. Терхас подчеркнул, что Европа должна серьезно подумать о возможности ввода своих войск в Украину.

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Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что КНДР включается в войну в Украине. Согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

После этого сообщалось, что РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке. В России готовят северокорейских военных, чтобы перебросить их на приграничные территории возле Украины и провести ротацию оккупационных войск.

Что известно об армии Северной Кореи/ Инфографика: Главред

В BILD отметили, что Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Украину элитное спецподразделение, которое считается одним из самых жестоких в мире. Эти гвардейцы охраняли отца диктатора. Но пока что это больше предположение самих журналистов.

Также сообщалось, что Южная Корея созвала Совбез - готовится передать Украине наступательное оружие. СМИ предполагали, что Сеул может пересмотреть свою помощь Украине. До этого Южная Корея воздерживалась от отправки летального вооружения.

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