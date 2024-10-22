Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в Сумах

Российские оккупанты ударили "Шахедом" по частному дому в Сумах, в результате чего погибли три человека.

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В Сумах погибла почти вся семья Кушнаревых / Коллаж: Главред, фото: Кордон.Медиа, Facebook/Ирина Кушнарева, instagram/annaqw09

Российские оккупанты запустили десятки "Шахедов" для ударов по городу Сумы и области. Один из ударных беспилотников попал в частный дом. От здания ничего не осталось, там погибла почти вся семья. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Вражеский "Шахед" убил трех человек, среди которых - ребенок.

"Мои соболезнования родным и близким, есть раненые. Всем будет оказана необходимая помощь. Все спасательные службы привлечены", - написал он.

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Смотрите видео о попадании "Шахеда" в частный дом в Сумах:

В Сумах погибла почти вся семья Кушнаревых / фото: скриншот

Что известно о погибших в Сумах

Россияне убили почти всю семью Кушнаревых. От вражеского удара погибла 14-летняя Анна, ее мама Ирина и родная тетя. Отец девочки чудом выжил, но с множественными переломами и другими травмами борется за свою жизнь в больнице. Старший брат также выжил, но только потому, что живет в Киеве.

Мать Ирина ранее работала в Сумской городской клинической больнице №5. 14-летняя Аня училась в 9-м классе в школе №27 в Сумах.

В Сумах погибла почти вся семья Кушнаревых / фото: Facebook/Ірина Кушнарьова

Девочка обожала свою пушистую подружку Юму, занималась с ним с тренером и даже участвовала в соревнованиях.

"Это был замечательный жизнерадостный ребенок, который стремился к результатам и плакал из-за того, что что-то не получалось. Но мы всегда находили решения и достигали результатов. Я была разбита новостью... у меня нет слов, чтобы выразить ненависть к России, - рассказала кинолог Александра для Кордон.Медиа.

Юма выжила, но тоже находится в клинике.

Смотрите видео о погибшей семье Кушнаревых в Сумах:

В Сумах погибла почти вся семья Кушнаревых / фото: скриншот

Родные рассказали корреспонденту Главреда о том, что именно благодаря Юме удалось спастись отцу девочки. Собака почувствовала, что приближается беда и очень громко выла. Мужчина вышел на улицу, чтобы успокоить ее, в этот момент в дом влетел "Шахед". Все, кто были внутри, сгорели.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дроне Шахед / Инфографика: Главред

Атака Шахедов - последние новости

Как сообщал Главред, примерно в полночь 22 октября вражеские дроны-камикадзе летели атаковали Сумы, там раздались взрывы. Известно о попаданиях в жилые дома. Местные власти сообщали, что в результате попадания в дом одного человека доставили в больницу.

Впоследствии стало известно о том, что в результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Утром оккупанты атаковали многоквартирный дом и объекты критической инфраструктуры. Также сообщается, что 22 октября в небе над Сумской областью зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".

Напомним, в ночь на 21 октября российские оккупанты пытались ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

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