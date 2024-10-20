Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

В Одессе на месте "прилета" вспыхнул жесткий пожар.

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Россияне ударили ракетой по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетой. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

"Скоростная цель на Одесскую область", - говорилось в сообщении.

После этого в городе раздался очень сильный взрыв. Местные СМИ сообщили, что это был "прилет". На месте удара начался жесткий пожар. Огромный столб огня и дыма было видно в разных районах города.

видео дня

Позже в Сети появилось видео, на котором видно пожар.

Смотрите видео о ракетном ударе по Одессе:

Россияне ударили ракетой по Одессе / фото: скриншот

По предварительным данным, россияне атаковали Одессу ракетой Х-31П. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.

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