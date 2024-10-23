'Другого пути нет': генерал СБУ сделал заявление о создании Украиной ядерного оружия

Украина больше не может быть лишь просителем, если Запад не хочет помогать, то, по мнению Виктора Ягуна, необходимо искать другие пути.

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Генерал СБУ сделал заявление о ядерном оружии Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Создание ядерного оружия - не идеальный, но возможный вариант. Украина находится в ситуации, где другого выбора нет, и если Запад не готов адекватно помогать, страна должна полагаться только на себя. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

"Другого пути нет. Сколько можно нам быть просителями. Не хотят помогать - что ж, не надо", - сказал он.

По его словам, неевропейские страны лучше понимают реалии Украины. В частности, Южная Корея рассматривает возможность прямой помощи Украине из-за участия Северной Кореи в войне, а Япония поднимает ставки, поскольку понимает роль Украины в сдерживании агрессии Китая.

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"Если Европа и Америка этого не понимают, что нам остается делать. Мы сейчас платим за все своей кровью", - подчеркнул Ягун.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Создание ядерного оружия в Украине - новости по теме

Напомним, во время выступления в Брюсселе 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО. Он раскритиковал подписантов Будапештского меморандума, поскольку после отказа от ядерного оружия Украина вместо обещанных гарантий безопасности получила войну с Россией.

Также обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отметил, что, по его данным, Украина якобы способна восстановить ядерный арсенал за несколько недель в случае угрозы Киеву.

Впрочем, Зеленский категорически заявил, что Украина не намерена создавать ядерное оружие, но сделала выводы из того, насколько ненадежными оказались гарантии в рамках Будапештского меморандума. Основной целью Киева остается вступление в НАТО для получения надежной защиты.

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