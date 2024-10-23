Генерал-майор сказал, есть ли у Украины возможность создать ядерное оружие

Создание тактического ядерного оружия не является большой проблемой. Вопрос в том, как донести боеголовку до врага.

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Виктор Ягун сказал, что ядерную боеголовку может нести даже дрон / Коллаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/yagunv, 22 отдельная механизированная бригада, pixabay

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Может ли Украина создать ядерное оружие

Что можно использовать в качестве носителя

Генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун рассказал, есть ли у Украины техническая возможность создать собственное ядерное оружие.

По его словам, создание тактического ядерного оружия не является большой проблемой.

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"Сейчас стоит вопрос даже не о создании ядерной боеголовки, а о ее носителе, то есть как донести ее до врага", - сказал Ягун в интервью Главреду.

По словам эксперта, в качестве носителя можно использовать даже дрон.

"Думаю, если мы вместо тротила поставим в какой-то дрон ядерную боеголовку, он сможет долететь с ней до цели. Это не является проблемой. То есть мы уже параллельно создаем эти носители", - отметил Ягун.

При этом страна-агрессор Россия, используя против нас Искандеры, Кинжалы и Калибры, может также отправить ими ядерную боеголовку.

"Все это – носители тактического ядерного оружия. То есть во всем, в чем есть боеголовка, она может быть заменена на ядерную", - добавил бывший замглавы СБУ.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Украина и ядерный статус - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантией безопасности Украины может стать либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО. По его словам, Киев отдал свои боеголовки и теперь вынужден воевать с Россией, которая нарушила обязательства в рамках Будапештского меморандума.

Журналисты немецкого издания Bild написали, что Украина восстановит ядерный арсенал, если войска РФ пойдут на Киев.

Советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, комментируя статью Bild, заявил, что информация о якобы намерениях Украины восстановить ядерный арсенал – "ерунда".

Позже сам Зеленский уточнил, что Украина никогда не говорила, что намерена создать ядерное оружие. Речь шла о ненадежных гарантиях в рамках Будапештского меморандума. По его словам, Киев стремится вступить в НАТО, чтобы получить защиту своего государства.

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