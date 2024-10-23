Сразу на трех направлениях фронта: оккупанты неожиданно взяли паузу - ОТГ "Луганск"

На некоторых направлениях фронта наблюдается уменьшение количества российских штурмов. Скорее всего, агрессоры решили взять тактическую паузу на Краматорском, Торецком и Северском.
Такой информацией поделилась спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.
"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорский, Торецкий, Северский - ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, скорее всего, взял тактическую паузу для подведения, возможно, какого-то пополнения живой силы", - отметила Бобовникова.видео дня
Город Торецк - что о нем известно
Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия.
Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.
По ее словам, оккупанты из России хотят, вероятно, использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники.
Согласно прогнозам Бобовниковой, когда россияне закончат подготовку, количество штурмов станет таким же, как и раньше.
Ситуация на фронте - что известно
Как известно, президент Зеленский готовит еще один план на время войны. Он будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.
В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук раскрыл план врага и объяснил, готовит ли РФ наступление на Запорожском направлении.
Также в ВСУ сделали заявление о ситуации на Купянщине. Российские оккупанты ведут непрерывные штурмы, объясняет заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.
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