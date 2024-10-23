Сразу на трех направлениях фронта: оккупанты неожиданно взяли паузу - ОТГ "Луганск"

Агрессоры из РФ хотят, вероятно, использовать паузу в своих интересах.

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Враг приостановил активные штурмы / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На некоторых направлениях фронта наблюдается уменьшение количества российских штурмов. Скорее всего, агрессоры решили взять тактическую паузу на Краматорском, Торецком и Северском.

Такой информацией поделилась спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорский, Торецкий, Северский - ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, скорее всего, взял тактическую паузу для подведения, возможно, какого-то пополнения живой силы", - отметила Бобовникова. видео дня

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

По ее словам, оккупанты из России хотят, вероятно, использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники.

Согласно прогнозам Бобовниковой, когда россияне закончат подготовку, количество штурмов станет таким же, как и раньше.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как известно, президент Зеленский готовит еще один план на время войны. Он будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук раскрыл план врага и объяснил, готовит ли РФ наступление на Запорожском направлении.

Также в ВСУ сделали заявление о ситуации на Купянщине. Российские оккупанты ведут непрерывные штурмы, объясняет заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

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