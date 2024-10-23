Готовит ли РФ наступление на Запорожском направлении: спикер раскрыл план врага

По словам спикера, враг пытается прощупывать украинскую оборону на Запорожском направлении.

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Украинские силы наблюдают за ситуацией на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Войска российских оккупантов могут пытаться возобновить наступательные действия на Запорожском направлении, однако пока речь не идет о подготовке так называемого ударного кулака для масштабного наступления. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, российские войска маневрируют на Запорожском направлении фронта.

"То, что враг маневрирует на этом театре военных действий, это абсолютно верно. Но больше всего боевых столкновений происходит на административной границе Донецкой и Запорожской областей. Это так называемый Времовский плацдарм. 10 таких боевых столкновений произошло за минувшие сутки. Ночью некоторые боевые столкновения еще продолжались", - сообщил Братчук.

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Братчук также обратил внимание на то, что со стороны оккупантов нет такой интенсивности, как раньше, в районе Роботино Запорожской области.

"По крайней мере за минувшие сутки на Роботинском направлении произошло только одно боевое столкновение. А вот что касается формирования ударных кулаков, то они формируются больше в сознании россиян с помощью информационных вбросов, в частности через определенные российские медиа, которые раскручивают и нагнетают эту ситуацию", - подчеркнул Братчук.

Спикер подчеркнул, что украинские силы наблюдают за ситуацией на Запорожском направлении и готовы отражать вражеские штурмы.

"Мы понимаем, что прощупывание украинской обороны на этом направлении, конечно, есть и, возможно, и дальше будет. Но пока о широкомасштабном наступлении речь не идет", - отметил спикер.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Наступление российских войск - последние новости

Напомним, войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что враг не прекращает разведку, продолжает обстрелы и готовится к проведению штурмовых действий.

При этом депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что российские оккупационные войска не смогут прорваться на Запорожском направлении.

В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказывал, у российских оккупантов еще есть силы, чтобы идти в наступление и продвигаться. В то же время эксперт считает, что враг не сможет осуществить большие прорывы фронта.

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