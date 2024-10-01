Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

Ситуация для Запорожья может быть намного хуже - Владислав Селезнев раскрыл ситуацию.

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Какая угроза существует для прифронтовых городов / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что уже через неделю станет известно, оправдаются ли расчеты украинской разведки относительно выхолащивания технических ресурсов оккупантов для ведения активных наступательных действий.

"Сценарии развития событий напрямую зависят от наших ресурсов. Относительно угроз Днепру и Запорожью - ракетно-дронные атаки по Днепру, атаки с помощью КАБов по Запорожью вполне реальны. И это может стать в определенной степени обыденностью для этих двух областных центров. Относительно наступательных атак российской армии непосредственно на эти два города - таких рисков нет, потому что у врага физически нет ресурсов", - говорит Селезнев в комментарии для ТСН.

По словам эксперта, для Запорожья ситуация может быть хуже, чем для Днепра.

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"Расстояние от линии боевого соприкосновения - 30 км. Соответственно, КАБы долетают. И их там будет много", - предполагает Селезнев.

К этому аналитик добавляет, что до конца года для украинской армии не усматривается другого сценария как оборона.

"В свое время мы слышали от должностных лиц Генштаба о том, что Украина может подготовить любое количество военного персонала. Но мы видим, что есть определенные ограничения, которые не позволяют нам подготовить несколько десятков тысяч мобилизованных. Все это приводит к определенному промедлению, замедлению процессов. Опять же - есть заявление президента о том, что имеем 14 вновь созданных бригад, имеем обученный личный состав, но не имеем техники и вооружения. Поэтому, я думаю, что ближайшие месяцы мы будем только приобретать соответствующие боевые возможности по увеличению количества личного состава, который будет не только обучен, но и всесторонне обеспечен", - сообщил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Селезнев также рассказал, могут ли оправдаться прогнозы украинской разведки относительно возможного выхолащивания технических ресурсов у путинской армии в октябре.

"Через неделю будем знать. 7 октября - это финальная дата ожидания генерала Буданова по выхолащиванию российских ресурсов. Конечно, если враг возьмет оперативную паузу и, соответственно, прекратит наступать, то для украинской армии появится определенное "окно возможностей". Изменится ли коренным образом ситуация на поле боя - нет. Украинская армия так же истощена, поэтому рассчитывать на какие-то масштабные сдвиги, я думаю, что не стоит. С середины октября прошлого года российская армия находится в состоянии наступления. Думаю, что наша разведка имеет абсолютно обоснованные основания считать, что у врага должен выхолоститься наступательный потенциал до начала октября", - добавил он.

По словам Селезнева, крайне угрожающая ситуация сейчас в Угледаре, Селидово, Торецке и Покровске.

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