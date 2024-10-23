Зеленский готовит еще один план на время войны: о чем идет речь

Вы узнаете:
- В чем суть нового плана на время войны
- Когда будет представлен документ
Недавно президент Украины представил План победы в Верховной Раде и западным лидерам. Теперь Владимир Зеленский готовит еще один план - он будет касаться шагов, которые должны быть предприняты внутри Украины.
Как пишет ВВС Украина, Зеленский поручил органам власти разработать предложения, которые помогли бы стране выстоять в условиях войны с Россией. Документ будет касаться внутренних решений во многих сферах, таких как ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.
"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - сообщил источник в команде Зеленского.
Отмечается, что эта инициатива не является альтернативой плану победы украинского президента.
Документ должны подготовить и представить украинцам до конца года.
"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - пояснил собеседник.
План победы Зеленского - последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами по пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Также Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Президент рассказал американским политикам о своем Плане победы.
16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.
План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время. Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.
План победы, кроме пяти открытых пунктов, включает засекреченные приложения. Украина призывает оказать помощь в соответствии с тайными частями Плана победы в кратчайшие сроки.
По данным Bloomberg, План победы Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны.
Как пишет Associated Press, пока никто из партнеров не дал никаких признаков того, что поддержит эту стратегию Зеленского.
Сам Зеленский сравнил реакцию партнеров в США и Европе на План победы с обсуждениями поставок Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16 в прошлом, от которых на Западе сначала отказались, но затем постепенно пришли к согласию в этом вопросе.
Что такое план победы Зеленского?
План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу
По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.
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