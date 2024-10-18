Зеленский откровенно сказал, как Запад отреагировал на План победы

Война не закончится, пока Путин не почувствует, что ему нужно закончить, считает президент Украины.

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Владимир Зеленский рассказал, как партнеры отреагировали на План победы / Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы партнерам в США и Европе и рассказал, как они на него отреагировали.

В интервью британской газете Financial Times Зеленский сравнил их реакцию с обсуждениями поставок Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16 в прошлом, от которых на Западе сначала отказались, но затем постепенно пришли к согласию в этом вопросе.

"Реакция на план победы точно такая же, как на Patriot, F-16... Но мы должны это сделать. Это единственный способ выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что ему нужно закончить. А он понимает только силу", – сказал Зеленский.

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Он добавил: итог войны зависит не от России, а от воли партнеров Украины.

"Большинство на нашей стороне. Но мы должны оказывать давление на других", – считает Зеленский.

План победы Зеленского - последние новости

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время. Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.

План победы, кроме пяти открытых пунктов, включает засекреченные приложения. Украина призывает оказать помощь в соответствии с тайными частями Плана победы в кратчайшие сроки.

Пункты плана победы Украины / Инфографика: Главред

По данным Bloomberg, План победы Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны.

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он не стал уточнять, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

Как пишет Associated Press, пока никто из партнеров не дал никаких признаков того, что поддержит эту стратегию Зеленского.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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