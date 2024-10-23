Войска РФ получили приказ: в ВСУ сделали заявление о ситуации на Купянщине

Российские оккупанты ведут беспрерывные штурмы на Купянском направлении.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-poluchili-prikaz-v-vsu-sdelali-zayavlenie-o-situacii-na-kupyanshchine-10607801.html Ссылка скопирована

Оккупанты получили задание выйти на Оскол и захватили часть Кругляковки - 92-я ОШБр / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, DeepState

Ключевые тезисы:

Войскам РФ поставили задачу выйти к Осколу

Враг захватил часть Кругляковки

Россияне атакуют бронетехникой и несут потери

Войска агрессора России на Купянском направлении получили приказ выйти к реке Оскол. Они не считаются с потерями и ведут практически круглосуточные штурмы. Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что враг не прекращает штурмы на Купянском направлении и для своих атак задействует бронетехнику.

видео дня

"Ситуация на Курском направлении остается очень сложной. Враг штурмует 24/7, бросает в бой бронированную технику. Вчера был очередной накат, 17 единиц техники они бросили, но все потеряли", - сказал военный.

По его словам, Силы обороны ведут активную оборону и наносят вражеским силам максимальные потери.

"У врага есть приказ выйти к реке Оскол и не считаться с потерями. Поэтому наша задача сейчас – активная оборона и нанесение максимальных потерь оккупантам", - отметил Маляревич.

Враг захватил часть Кругляковки

Оккупанты заняли часть села Кругляковка на берегу Оскола.

"Кругляковка частично, где-то наполовину, захвачена. Враг давит к берегу, там железная дорога, он не может дойти пока. И,конечно, оказываем на них давление и с правого берега, и с флангов", - добавил представитель 92-й бригады.

Купянск - одна из главных целей оккупантов / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Также Олесь Маляревич подчеркнул, что на Купянском направлении работают несколько бригад Сил обороны 1-я Президентская бригада оперативного назначения им. П. Дорошенко "Буревий", 77-я ДШБ, 43-я ОМБр, и 92-я ОШбр. На Купянщине воюет столько военных из-за того, что там внушительная группировка врага.

Что происходит на Купянском направлении – новости по теме:

На Купянщине серьезно обострилась ситуация: враг активно штурмует и уже подходил к Купянску на расстояние в 4 км. Из Купянска и с левого берега Оскола идет эвакуация гражданского населения.

Войска РФ попытаются выйти к Осколу и ближе к Купянску, и дальше пойдут в обход города, считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Они будут пытаться вернуть территории, которые Украина освободила в ходе осеннего контрнаступление 2022 года.

Оккупанты, на Купянском направлении, вероятно, рассекли группировку ВСУ на два плацдарма, предположил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук. Враг делает накаты с попытками закрепиться на левом берегу Оскола.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред