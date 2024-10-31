В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Шахед. Регионы также были под ударом баллистики. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Россияне осуществили запуск Шахедов с севера и юга. Воздушную тревогу из-за ударных дронов объявили в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской областях и в Киеве.
О серьезной опасности предупредили жителей Киева.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - отметили в КГГА.
В столице и в других регионах работали силы ПВО.
Враг также атаковал ракетами из тактической авиации Одесскую область. Мощные взрывы прогремели и в самой Одессе.
Взрывы прогремели и на Харьковщине. Враг атаковал КАБами Дергачи. Там возник пожар на гражданском предприятии. Еще одно попадание было в окрестностях Харькова. Есть информация о пострадавших. Это подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как ранее писал Главред, в ночь на 31 октября вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову. Удар пришелся на жилой многоэтажный дом. На месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.
Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате авиаудара по многоэтажке в Харькове количество раненых возросло до 34 человек. По его словам, погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.
Также 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летели по направлению в столицу. Начальник КМВА Сергей Попко писал, что в 5:40 в области и на подступах к Киеву работала ПВО.
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