В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов

В областях работают украинские силы ПВО.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-i-drugih-oblastyah-ochen-gromko-ukraina-pod-atakoy-ballistiki-i-shahedov-10610276.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину шахедами и баллистикой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Шахед. Регионы также были под ударом баллистики. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россияне осуществили запуск Шахедов с севера и юга. Воздушную тревогу из-за ударных дронов объявили в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской областях и в Киеве.

О серьезной опасности предупредили жителей Киева.

видео дня

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - отметили в КГГА.

В столице и в других регионах работали силы ПВО.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Враг также атаковал ракетами из тактической авиации Одесскую область. Мощные взрывы прогремели и в самой Одессе.

Взрывы прогремели и на Харьковщине. Враг атаковал КАБами Дергачи. Там возник пожар на гражданском предприятии. Еще одно попадание было в окрестностях Харькова. Есть информация о пострадавших. Это подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее писал Главред, в ночь на 31 октября вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову. Удар пришелся на жилой многоэтажный дом. На месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.

Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате авиаудара по многоэтажке в Харькове количество раненых возросло до 34 человек. По его словам, погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.

Также 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летели по направлению в столицу. Начальник КМВА Сергей Попко писал, что в 5:40 в области и на подступах к Киеву работала ПВО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред