Удар РФ по Киеву: появились подробности атаки на ДТЭК, будут ли отключения

Коротко:
- Линия нуждается в существенном восстановлении
- Ремонт продолжается
В результате падения обломков "Шахеда" во время атаки России на Киев 31 октября была повреждена высоковольтная линия ДТЭК, делится пресс-служба.
Отключений по состоянию на сегодняшнее утро удалось избежать. Однако энергетики предупреждают, что линия требует "существенного восстановления".
"Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Однако линия требует существенного восстановления. Энергетики продолжают ее ремонтировать", - говорится в сообщении ДТЭК.
Удар по Украине - главное
Как писал Главред, утром, 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летят по направлению в столицу. Известно, что в результате атаки ударных дронов РФ по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно, есть информация о пожаре.
Известно о повреждении окон в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.
Читайте также, как КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома. В частности, под завалами нашли тело 15-летнего мальчика. Подросток в момент удара был в квартире с бабушкой и дедушкой. Но они были в дальней комнате, поэтому их удалось спасти сразу.
Напомним, в частном разговоре с сербским президентом Владимир Путин категорически высказался о прекращении огня.
"Все цели "спецоперации" (так Россия трусливо называет войну против Украины, - Главред), как он (Путин) сказал, будут выполнены", - пересказывает реплику российского диктатора Вучич.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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