Удар РФ по Киеву: появились подробности атаки на ДТЭК, будут ли отключения

Обломки "Шахеда" упали на высоковольтную линию ДТЭК.

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Киев был в шаге от аварийных отключений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Коротко:

Линия нуждается в существенном восстановлении

Ремонт продолжается

В результате падения обломков "Шахеда" во время атаки России на Киев 31 октября была повреждена высоковольтная линия ДТЭК, делится пресс-служба.

Отключений по состоянию на сегодняшнее утро удалось избежать. Однако энергетики предупреждают, что линия требует "существенного восстановления".

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"Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Однако линия требует существенного восстановления. Энергетики продолжают ее ремонтировать", - говорится в сообщении ДТЭК.

Удар по Украине - главное

Как писал Главред, утром, 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летят по направлению в столицу. Известно, что в результате атаки ударных дронов РФ по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно, есть информация о пожаре.

Шахед / Инфографика: Главред

Известно о повреждении окон в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

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Напомним, в частном разговоре с сербским президентом Владимир Путин категорически высказался о прекращении огня.

"Все цели "спецоперации" (так Россия трусливо называет войну против Украины, - Главред), как он (Путин) сказал, будут выполнены", - пересказывает реплику российского диктатора Вучич.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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