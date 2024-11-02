Худший сценарий для ВСУ: появился тревожный прогноз сроков начала боев за Днепр

Днепропетровская область – желанная линия фронта для российских военных, говорит Юлиан Рёпке.

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/ Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Из-за активных боев украинские военные бригады, особенно те, что находились долгое время на передовой, могут быть истощены, что чревато отступлением ВСУ, заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Вместе с обороной Донбасса тысячи военных ВСУ удерживают российскую Курскую область. По мнению Юлиана Рёпке, это отнимает у украинской армии много сил, что в итоге может привести к потере контроля Украины над Донбассом, подчеркнул он в комментарии Currenttime.

Немецкий аналитик также оценил опасения того, что бои могут в будущем сместиться в Днепропетровскую область.

Он говорит о том, что Днепропетровская область – желанная линия фронта для российских военных для каких-либо переговоров о прекращении боевых действий.

Оккупация Донбасса Незаконная временная оккупация Донбасса — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года и предшествовавшие полномасштабному кровавому вторжению России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Я думаю, это то, чего они хотят, но это не значит, что они смогут это сделать. Я думаю, что первый город, с которым им придется столкнуться, – это Павлоград. Есть новые линии обороны между Покровском и Павлоградом. Так что я надеюсь, что эти подготовленные линии обороны выдержат и будут держаться по крайней мере до следующего лета", — добавил Рёпке.

Смотрите видео - Покровск город на линии фронта:

Ранее в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска. Украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, пишет Financial Times.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся далее.

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