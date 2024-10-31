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Удар РФ по дому в Харькове: количество раненых резко возросло, есть погибший

Мария Николишин
31 октября 2024, 08:34
109
Сейчас под завалами находится 15-летний парень.
Удар РФ по дому в Харькове: количество раненых резко возросло, есть погибший
Удар РФ по Харькову / коллаж: Главред, фото: Игорь Клименко

Кратко:

  • В Харькове после удара РФ ранены по меньшей мере 35 человек
  • Погиб один мальчик 12 лет
  • Под руинами еще могут быть люди

В Харькове в результате авиаудара по многоэтажке количество раненых возросло до 34 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.

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Найдены фрагменты тела предварительно идентифицированного лица.

"На эту минуту один человек погиб. 34 получили ранения", - отметил глава ОГА.

Кроме того, сейчас под завалами находится 15-летний парень.

"На месте продолжается спасательная операция. Поиски осложняются из-за существенных повреждений конструкции дома и угрозы обвала", - подчеркнул Синегубов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что ночной удар врага разрушил подъезд многоэтажки, по меньшей мере 35 раненых людей.

"Разбор завалов еще продолжается. Вероятно, под руинами еще могут быть люди. Полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Задействованы все необходимые подразделения для поиска. Развернут пункт оказания помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими продолжают работать психологи ГСЧС", - заявил он.

  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову t.me/s/synegubov

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 31 октября вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову. Удар пришелся на жилой многоэтажный дом. На месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.

Также известно, что утром, 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летят по направлению в столицу. В результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв.

Вечером среды, 30 октября, в Одессе также раздавались взрывы. Враг выпустил по Одесской области около десяти ракет различных видов.

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