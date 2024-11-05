Выборы президента США: текстовый онлайн

15:59

Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Байден будет наблюдать за результатами из резиденции Белого дома - никаких дел у него на сегодня не запланировано

В последние дни Байден держал себя в тени, пишет CNN, и ожидается, что и сегодня он будет вести себя так же. Байден и первая леди Джилл Байден будут наблюдать за результатами выборов из резиденции Белого дома вместе с давними помощниками и старшими сотрудниками Белого дома, сообщил официальный представитель Белого дома. Ожидается, что Байден, у которого в расписании нет никаких публичных мероприятий, будет регулярно получать информацию о ходе выборов по всей стране.