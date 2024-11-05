Выборы президента США: текстовый онлайн

Байден будет наблюдать за результатами из резиденции Белого дома - никаких дел у него на сегодня не запланировано
В последние дни Байден держал себя в тени, пишет CNN, и ожидается, что и сегодня он будет вести себя так же. Байден и первая леди Джилл Байден будут наблюдать за результатами выборов из резиденции Белого дома вместе с давними помощниками и старшими сотрудниками Белого дома, сообщил официальный представитель Белого дома. Ожидается, что Байден, у которого в расписании нет никаких публичных мероприятий, будет регулярно получать информацию о ходе выборов по всей стране.
В 25 американских штатах уже открылись избирательные участки для голосования на выборах президента - CNN
Какие штаты стали колеблющимися на выборах 2024 года в США
- Висконсин
- Пенсильвания
- Мичиган
- Джорджия
- Невада
- Северная Каролина
- Аризона
Несмотря на опросы, рейтинги Харрис и Трампа в этих штатах практически равны, ведь разрыв меньше статистической погрешности. Именно этим штатам кандидаты уделяют больше всего внимания. Неслучайно Трамп использовал "мусорный скандал" именно в Висконсине.
Как будут определять победителя?
В Соединенных Штатах особенная система голосования, которая состоит из двух этапов: на первом граждане голосуют за выборщиков в штате, а уже выборщики голосуют за президента страны.
Для победы на выборах кандидату нужно получить голоса 270 выборщиков из 538. Количество выборщиков зависит от численности населения. Есть штаты, которые от выборов к выборам меняют свои политические предпочтения. Их называют swing states – колеблющиеся штаты.
Что говорит социология
Свежий опрос телеканала NBC показал, что у Харрис и Трампа по 49% голосов зарегистрированных избирателей.
Американские журналисты считают, что для республиканцев станет выгодным сценарий, если на выборы придет много мужчин, белых избирателей и тех избирателей, у которых нет высшего образования. Тогда Трамп опередит Харрис на 2% - 50% против 48%.
Однако если немного увеличится явка женщин, белых избирателей и избирателей других национальностей, уже Харрис опередит Трампа на 3% - 50% против 47%.
Накануне для голосования кандидаты шли нос в нос - за Харрис 48,2, за Трампа - 47,5. При этом, возрастающая динамика у Трампа.
Мы начинаем наш онлайн о выборах президента США. Выше сравнительная инфографика о кандидатах.
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